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Sport

الرجاء البيضاوي يقيل مدربه محمد فاخر

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - أقال الرجاء البيضاوي المنافس في البطولة المغربية لكرة القدم مدربه محمد فاخر بعد ساعات قليلة من تحقيق الفريق الأخضر والأبيض فوزا كبيرا 4-1 أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (وصيف البطل) أمس الجمعة.

وقال الرجاء في بيان مقتضب على موقعه الرسمي على الانترنت "إن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في اجتماع عقده بمقر النادي بالدار البيضاء إنهاء الإرتباط مع مدرب الفريق الأول محمد فاخر".

وأضاف الرجاء "بموازاة ذلك ثم تشكيل لجنة عهد إليها دراسة السير الذاتية لانتقاء المدرب الأنسب لقيادة الفريق وتهيئة برنامج العمل والظروف الكفيلة بكسب رهانات الموسم المقبل".

وقاد محمد فاخر الرجاء في موسم صعب في ظل أزمة مادية وإدارية لإحتلال المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الإتحاد الإفريقي في الموسم المقبل.

وشهد هذا الموسم عدة إضرابات للاعبي الرجاء للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة كما سبق وهدد المدرب بالإستقالة.
ر- م ف


Publié le:2017-05-27 15:08:32

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