Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Law Saalouk  
Monde

غارات مصرية على مواقع للمتطرفين بدرنة الليبية

Samedi 27 Mai 2017
وكالات - أعلن الجيش المصري أن العملية العسكرية ضد المتطرفين في ليبيا مستمرة حتى الآن.
وأكد بيان الجيش أن غارات على جماعات في ليبيا تأكد تورطها في هجوم المنيا.

وكانت الأنباء قد تواردت عن أن غارات مصرية قد دمرت المقر الرئيس لما يسمى تنظيم "مجلس شورى مجاهدي درنة" في ليبيا.
وأضافت المصادر أن الغارات الجوية التي نفذها الطيران المصري تركزت على تجمعات الإرهابيين في مناطق وادي الناقة والظهر الأحمر، وشملت مركزاً لشورى المجاهدين بدرنة.

وأضافت مصادر لقناة "العربية" أن الطيران المصري قصف 6 مواقع لـ تنظيمات_متطرفة في درنة.

كما ذكرت الأنباء عن سقوط قتلى وإصابات في صفوف تلك الجماعات المتطرفة بعد الغارات المصرية على درنة.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن ضرب القواعد خارج مصر يمثل بداية فقط.
وأضاف إسماعيل: "استهداف القواعد في الخارج بداية، وأمننا القومي يبدأ خارج الحدود".

Publié le:2017-05-27 08:12:57

festival-679c51ee8d6d9d1eefbf5779a54a5662-2017-05-27 08:12:57
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 143279

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 05m |           
Sinbad (Qatar) |Samedi 27 Mai 2017 à 11h 21m | Historique de sinbad
السيسي يقتل شعبه ليبرر دعمه لحفتر بدعم إماراتي
مصر تعيش في أسوء فترة في تاريخها مالفراعنة إلى اليوم
@
و تعيش أخبث نظام سياسي ... نظام السيسي أخطر ما يوجد على الوحدة الوطنية المصرية ... العنصرية الاجتماعية للرأسمالية تتجسد اليوم في النظام المصري ، ثقافة ، قيم و سياسة إقتصادية .

الخسيس يخاطب العنصري ترامب : يا فخامة الرئيس ! طز فيك و فيه ... و في أمثالكم .

إلي ما ما يحللوش هذا الكلام ، يضرب رأسه على حائط .

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 11h 32m |           
لا استغراب من تصرفات الرخيص السيسي!!!

Sinbad  (Qatar)  |Samedi 27 Mai 2017 à 11h 21m |           
السيسي يقتل شعبه ليبرر دعمه لحفتر بدعم إماراتي
مصر تعيش في أسوء فترة في تاريخها مالفراعنة إلى اليوم



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143279 4281|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires