فريق كرة اليد للنجم الساحلي يفوز بكاس تونس

Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 18:45:37

- توج النجم الساحلي بكاسه السابعة في تاريخه بعد فوزه في الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد على النادي الافريقي 28-26 اليوم في القاعة الاولمبية برادس .وانتهى الشوط الاول بالتعادل 13-13