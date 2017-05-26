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البيت الأبيض يبرر فظاظة ترامب تجاه رئيس وزراء الجبل الأسود!

Vendredi 26 Mai 2017
وكالات - قدم البيت الأبيض تفسيرا لمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس دونالد ترامب وهو يزيح رئيس وزراء الجبل الأسود ليتقدم إلى الصف الأمامي بين مجموعة من زعماء الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل أمس.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه لم يشاهد الفيديو لكنه افترض أن ترامب كان يتحرك ليتبوأ موقعه المخصص له عند التقاط صورة جماعية لزعماء الحلف، وأنه "لم يسع لأخذ موقع أحسن".



لكنه من اللافت، أن الحادث وقع خلال جولة قام بها الزعماء في مقر الناتو الجديد قادها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ، وليس عند التقاط الصورة الرسمية لهم.


من جانبه، قال دوشكو ماركوفيتش، رئيس وزراء الجبل الأسود، إنه لم يول أي اهتمام بالحادث، ووصفه بـ"البسيط" قائلا: "لم أبال بذلك. فوجئت بالصدى (الذي أثاره الفيديو) في شبكات التواصل الاجتماعي. إنه مجرد حادث بسيط".. "من الطبيعي على أي حال أن يقف الرئيس الأمريكي في الصف الأول".

وأشار ماركوفيتش أنه أبلغ ترامب امتنانه على دعم انضمام الجبل الأسود لعضوية الناتو، وهي العملية التي ستستكمل رسميا في 5 يونيو المقبل.


Publié le:2017-05-26 08:07:15

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4 de 4 commentaires pour l'article 143234

Hetler  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 22m |           
ملا جدور هاو حيوان ...ملا حقار ...قد ما يغلطو سياسيين تونس أما ما وصلوش للبهامة متع هذا المعتوه ...فرق بين لياقة ولباقة أوباما و فضاظة وفضاعة هالمعتوه.....

Kamelwww  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 19m |           
لما يتولى رجل أعمال رئاسة الدولة يتصرف دائما كأنه رئيس شركة، يأمر وينهى ويسب موضفيه ويعاقبهم ويردعهم ويزيحهم من أمامه عند الحاجة...
وهكذا تصرف ترامب في هذا المشهد، فهو يعتبر رئيس مونتينقرو أحد صبيانه نظرا لصغر حجم هذه الدويلة المستقلة عن صربيا التي بدورها إنشقت عن يوغسلافيا.
هذا هو حال الدويلات الصغيرة، مكانها في المؤخرة.
لذلك، كنا دائما ندعو لوحدة عربية تقوينا وترفع من شأننا... لكن يبدو اليوم أن هذه الوحدة باتت مستحيلة نظرا لغباء الحكام العرب وبيعهم ثرواتهم وإهدارهم لأموالهم أو حتى إهدائها لأمريكا كما فعل آل سعود مؤخرا.

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 09h 52m |           
غرور و تفورخ بلغة اخرى,حركات صبيانية تشبه الحركة التي يقوم بها بعد ما يمضي المراسيم الرئاسية عند توليه الرئاسة يوقع ثم يعرضه امام عدسات الصحافة "شوفوا هاني امظيت" قمة الغرور والصبيانية

Sinbad  (Qatar)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 08h 41m |           
ترامب زير نساء ودفعه ليكون قريب من رئيسات الحكومات لا أكثر ولا أقل
أصبح رئيسا ولكنه بقي كما هو زير نساء



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