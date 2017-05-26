البيت الأبيض يبرر فظاظة ترامب تجاه رئيس وزراء الجبل الأسود!

Vendredi 26 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-26 08:07:15

- قدم البيت الأبيض تفسيرا لمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس دونالد ترامب وهو يزيح رئيس وزراء الجبل الأسود ليتقدم إلى الصف الأمامي بين مجموعة من زعماء الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل أمس.وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه لم يشاهد الفيديو لكنه افترض أن ترامب كان يتحرك ليتبوأ موقعه المخصص له عند التقاط صورة جماعية لزعماء الحلف، وأنه "لم يسع لأخذ موقع أحسن".لكنه من اللافت، أن الحادث وقع خلال جولة قام بها الزعماء في مقر الناتو الجديد قادها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ، وليس عند التقاط الصورة الرسمية لهم.من جانبه، قال دوشكو ماركوفيتش، رئيس وزراء الجبل الأسود، إنه لم يول أي اهتمام بالحادث، ووصفه بـ"البسيط" قائلا: "لم أبال بذلك. فوجئت بالصدى (الذي أثاره الفيديو) في شبكات التواصل الاجتماعي. إنه مجرد حادث بسيط".. "من الطبيعي على أي حال أن يقف الرئيس الأمريكي في الصف الأول".وأشار ماركوفيتش أنه أبلغ ترامب امتنانه على دعم انضمام الجبل الأسود لعضوية الناتو، وهي العملية التي ستستكمل رسميا في 5 يونيو المقبل.