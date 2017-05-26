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هل يحقّ للنائب التخلي عن حصانته البرلمانية ؟

Vendredi 26 Mai 2017
أبو مــــازن

مع تعالي أصوات محاربة الفساد وعلى وقع الإيقافات الأخيرة لرجال "العمايل" اشرأبت الأعناق الى الصيد الثمين الذي يتربّص به الشاهد و الذي كاد أن يجهز عليه في بضع ليلة ويوم، فضربوا الأخماس في الأسداس وأيقنوا انّ الساعة ساعة افتراس للأصوات الانتخابية وتلميع للصورة المعنوية لحزب انشق فتشقق ثم اشتق منه أهل الشقاق و اشتاق لأهل المديح و التطبيل والنفاق.

بعض النواب الذين اختارهم الشعب الكريم ليمثلوا سلطته التشريعية وفق ديمقراطية ناشئة و لا زال الرأي عندهم يجتمع على الزعيم الأوحد والحزب الوحيد و الرجل الفذ و المغوار والفارس الأنيق راكب الفرس البيضاء. نسوا ان تلك الحصانة لم تكن حبيسة بشيمة الولادة بل اكتسبت بعد أن وعدوا فأقنعوا و نالوا الأصوات المخولة لولوج البرلمان فيكونون العين الرقيبة عن تشريع القوانين و الاتفاقيات و يكونون أيضا عيونا في الجهات يسهرون على تنفيذ برامج التنمية و مراقبة تقدم المشاريع الجهوية.




حين يرغب هؤلاء في التخلي عن حصانتهم حتى نقتنع بنظافة أيديهم و معاداتهم للفساد وأهله فيجاهرون اعتباطا عبر الفايس بوك والتصريحات المجانية في الاعلام المأجور بما يختلج في دواخلهم من استنهاض "للشرف السياسي"، نعلم أنّ حركة كتلك لا تعدو أن تكون سوى مجرد لعبة أطفال و تكتيك صبيان لينالوا الحضوة والثقة من ناخبيهم السابقين و مراودة لغيرهم من الناخبين فتظفر أحزابهم وتشكيلاتهم بمقاعد المجالس البلدية و الجهوية و تزيد من شعبيتها وحضورها في المجتمع. اذ يرجّح العقل الحكيم التشبث بالحصانة و بذل الجهد في سبيل استغلالها استغلالا تاما في متابعة ملفات التنمية العالقة و مشاريع القوانين المعطلة و السعي مراقبة تقدم المشاريع في جهاتهم ومتابعة شواغل الناس اليومية والتدخل لهم عند السلط كلما أمكن لهم ذلك لقضاء شؤونهم.

ليعلم السادة النواب انّ حصانتهم ليست مكافأة بقدر ما هي تكليف للقيام بما لا يسمح القيام به القانون والعرف للمواطن البسيط، اذ تناله سياط الإدارة فيصرفه البواب و يلاقي شر أنواع "التمرميد" و "أرجع غدوة" ثم العودة والذهاب. ليعلم السادة النواب الذين لم يستعملوا حصانتهم وما تخول لهم من نفاذ للمعلومة واشتغال للصالح العام أنهم خاملون لا يكادون يقومون بالدور المناط بعهدتهم بل هم مجرد صورة تنقلها القناة الثانية اذا حضروا الجلسات. انّ الحصانة الممنوحة والتي جاءت بعد القسم بالله للاخلاص للوطن و لأهله هي لب الدور المناط بعهدته اذ تخوّل للنائب القيام بمهمته التي انتخب من أجلها على أحسن وجه ولا يتخلى عنها الا باذن قضائي.
كفي نوابنا مزايدات و ظهور بمظهر الأبطال فيحاولون نيل الفتات الذي يسقطه الشاهد في حربه على الفساد و يطمعون في النزر القليل من تصاعد عداداتهم الانتخابية عند سيقما كونساي ومثيلاتها و موعد رائق على قناة الحوار.


Publié le:2017-05-26 07:32:18

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3 de 3 commentaires pour l'article 143232

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 41m |           
أبو مــــازن ابدع كالعادة باقتصاره على تناول جانب تخلي النائب عن حصانته البرلمانية بواعثها وخلفياتها وتجنب ترديد المبتذل من القول والذي يتكرر في كل المقالات الصحفية تقريبا فاتى بالجديد فافاد
وهذا طبعا لا يعجب كل الناس خاصة ممن يبحثون على انماط معينة من القول ولا يستسيغون الابحاث المعمقة والخروج على ما يكرره الجميع

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 12h 48m |           
مقال تافه ... ما دخل الحصانة في ’ أرجع غدوة ’ ... هذا اختيار سياسي شخصي كل نائب حر فيه ... و الحقيقة أن ما نسمعه عن فساد بعض النواب من بيع و شراء و رشوة و استغلال نفوذ و مظاهر البذخ و الأبهة في دولة تشارف على الأفلاس أخطر بكثير من هذه الحجج الواهية التي تسوقها ...

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 08h 23m |           
Il faut dire que les intentions de lutte contre les circuits de l’économie parallèle et la corruption, sont toujours bonnes, mais faut-il que ça devient plus sérieux, et ne pas aboutir à l’instauration de la culture de la personne « nous sommes tous Youcef Echahed ! »… travailler un nouveau costume, pour des nouvelles investitures et et et , rien de choquant ! La politique aujourd’hui, n’a pas des solutions de fond aux problèmes … gagner du
temps, c’est toujours une mécanique bien exploitée par les gouvernants…

Sommes nous capables d’aller jusqu’au bout de ce démantèlement des circuits du parallèle, ces modes de la corruption, et d’amener des solutions ? Il faut se battre et pousser le pouvoir à ce battre.

Pour l’initiative de nos deux parlementaires, il faut juste savoir que l’immunité de quiconque ne résistera jamais contre un dossier d’el fased. La pression médiatique poussera chaque élu-e à démissionner s’il y a des fortes suspicions d’inculpation.

Se dire prêt à se démettre lui-même de son immunité, voila, c’est une manière de dire que je suis prêt à être convoqué par la justice.



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