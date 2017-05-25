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إصابة رئيس الوزراء اليوناني السابق إثر محاولة اغتيال

Jeudi 25 Mai 2017
وكالات - أصيب رئيس الوزراء اليوناني السابق، لوكاس باباديموس، الليلة، في انفجار سيارة مفخخة في وسط العاصمة اليونانية، أثينا.

وقالت الشرطة اليونانية إن 'عبوة ناسفة زرعت في ظرف هي التي أدت لانفجار السيارة'.

ووصفت إصابته بأنها بالغة واثر محاولة اغتيال، كما أصيب سائقه الشخصي بجروح واثنان آخران كانا متواجدين في السيارة.




وبحسب التلفزيون الرسمي في اليونان، أصيب رئيس الوزراء السابق 'في صدره وساقيه ويعاني من صعوبات في التنفس، ولكن ليس هناك أي خطر على حياته'.

ونقلت وكالات الأنباء،عن مصدر في الشرطة أن الأطباء 'يخشون من أن يفقد رئيس الوزراء السابق، لوكاس باباديموس، نظره'.

يذكر أن باباديموس عيّن رئيسًا للوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011 'لمساعدة البلاد على البقاء في 'منطقة اليورو'، وبقيّ في منصبه حتى الانتخابات التي جرت في ماي 2012.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي.


Publié le:2017-05-25 22:39:05

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1 de 1 commentaires pour l'article 143227

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 23h 21m |           
يجب الحذر ... و نتمنى السلامة لكل شخص ...



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