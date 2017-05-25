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Tribune

بعد زلزال الاختراق في الخليج: جوهر بن مبارك ينضم للامارات في حربها على الامير القطري

Jeudi 25 Mai 2017
بقلم عامر العبايدي

منذ أن أعلن جوهر بن مبارك عن موعد عقد ندوة صحفية لكشف ملف خطير تسائل الجميع عن فحوى هذا الملف الذي لا يعرفه سوى جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل وخفي عن بقية الشعب التونسي.

لكن بعد أن نطق جوهر بن مبارك بما لديه تفاجأ الجميع بخلو الندوة من الملفات الحقيقة واقتصار كلام جوهر بن مبارك على ملف وحيد يهاجم فيه أمير قطر باعتبار أنه الجهة المستهدفة الوحيدة في هذه الندوة.




ولا بد هنا من طرح جملة من الأسئلة المهمة على السيد جوهر بن مبارك في مقدمتها ما علاقة ندوتك بما حصل يوم أمس في الخليج العربي خصوصا الاختراق الذي حصل في وكالة الأنباء القطرية والإساءة الكبيرة التي حصلت للأمير تميم بن حمد آل ثاني بزرع تصريحات كاذبة له من طرف دولة الإمارات؟ فهل تصريحاتك في هذا السياق ومواصلة للحملة الإماراتية على الأمير القطري؟

طبعا جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل سينفيان أنهما على علاقة بالصراع الإماراتي القطري وأن حملتهما بريئة على قطر وتأتي في إطار الحرب على الفساد وهنا لن نسأل لماذا تهاجمون في هذا التوقيت بالذات وتفتحون ملفا ضد الأمير القطري بل سنسأل لماذا لم تفتحوا الملف الإماراتي مدينة سما دبي التي تعتبر أكبر عملية تحيل في تونس ولم يفتح ملفلها أي طرف في تونس؟

طبعا لن نجد إجابة لدى السيد جوهر بن مبارك ولا لدى شرف الدين القليل لأن الطرفين موجهان ضد أمير قطر بالذات وفي إطار حملة أمريكية إماراتية واضحة لا لبس عليها ولن نقول مدفوعة الأجر حتى لا نسيء للسيدين النظيفين جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل محامي الشهداء الذي قيل أن قضايا شهداء وجرحى الثورة كانت كنزا ماليا كبيرا ومصدر ربح من أطراف عديدة بالنسبة له.

لكن العجيب في حملة الطرفين المذكورين ليس كلامهما ولا الندوة السخيفة ولا شبهات انخراطهما في حملة إماراتية على قطر بل الغريب في فتح مقر نقابة الصحفيين منبرا لتصفية حسابات خليجية بالإضافة إلى انخراط حملة منيش مسامح في ذات الهدف مع الإمارات فهل أصبح أبناء زايد مثالا في النظافة أرجو أن يجيبنا نقيب الصحفيين والمسؤولون على حملة مانيش مسامح؟



Publié le:2017-05-25 18:53:48

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10 de 10 commentaires pour l'article 143217

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 12m |           
يقول المثل العربيً وين دمك وين همكً والله عار على العرب الأخوة الجيران المسلمين وأن لا يسلم هذا الأخ من أذى أخيه هذا عار علينا والذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا ونحن على أبواب شهر رمضان شهر الأخوة والتٱزر. أدعو الإمارات وقطر الى الترفع عن التفاهات والرقي الى العلاقات التي تجمع الشعوب. أرجوكم الأخرين يضحكون علينا!!!!!!!!!!

Ahmed01  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 07m |           
عجيب سعي كاتب المقال ـ بما يُشبه برهان الخُلف ـ إلى تبييض الساحة المقابلة ...وربّما كان عليه أن يعيَ استباقا ـ على الأقل منهجيا ـ المطبّ الأخلاقي لهذا التمشّي ...فالكل يعرف أن صاحبته قطر ـ عرابة الإخوان ـ ليست على طهارة القدّيسين في هذا الميدان...وأبجديات الكتابة ـ ولا إخال الكاتب إلاّ مدركا لذلك ـ هي استباق مثل هذه الاعتراضات عند القراء المُخالفين...والله من وراء القصد

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 10h 13m |           
كسكسلو....

WildCarthage  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 07h 15m | Par           
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Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 21h 05m |           
هل بدأت التدخلات الخارجية ؟ هل الحرب على الفساد تخيف الامارات ؟ هذا معلوم للقاصي و الداني أن العصابة التي تحكم دولة الامارات هي عصابة مجرمة ... جوهر بن مبارك ، معروف بشطاحات لا تليق إلا به و بي أمثاله ...

الشعب واعي بما يحدث .. من يريد إستبلاه الشعب ، يجب أن يعرف العاقبة .

تحية لكل مقاوم للفساد ، للارهاب ، للاختراق ...

و عاش من عارف قدره، و يوسف الشاهد يعرف هذا ، كذلك كل العباد .



Mandhouj (France) |Jeudi 25 Mai 2017 à 14h 50m | Historique de mandhouj
يجب الذهاب أكثر في هذه العملية، عملية التنظيف و التفكيك ، و خاصة الاطاحة بالحماية السياسية لهذه المنظومات ... لا ننسى الأليمينيوم ، المواد المدعمة ، الذهب ، الفضة ، ... و حماية أبناء الديوانة من شر هؤلاء ... التنظيف يجب أن يتواصل ، و ايجابياته سينعم بها الجميع على كثير من المستويات :
- السيطرة على السوق ، أسعار و مسالك توزيع السلع ،
- مساواة أمام القانون ،
- الحياة الإدارية للمواطن ،
- الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ،
- المنافع ستكون نفسية أيضا إيجابيا بالنسبة لكل المجتمع ،
- ستكون هناك حماية أكثر للديمقراطية و لتائج الصندوق .

عمليات التفكيك و البناء ، مسار ضروري .. كل المساندة لكل الفاعلين ، حكومة ، احزاب ، جمعيات ، قضاء ، أمن ، ...

تحية لكل مقاوم .

MedTunisie  ()  |Jeudi 25 Mai 2017 à 20h 56m | Par           
يبدوا انها من مخرجات نخبة التبعية و المال الفاسد

Sinbad  (Qatar)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 20h 07m |           
لقد انكشف قناع الجميع في تونس واتضح من يقف وراء كل الحملات التي تشهدها تونس من مانيش مسامح إلي دستورنا مرورا بغيرهم الكثير
أنها أموال الامارات وخطط دحلان ومحمد بن زايد لتخريب تونس وكل المنطقة العربية والمؤسف أن أطرافا تحمل شعارات محاربة الفساد وقانون المصالحة وهم غارقون في وحل الفساد والخراب الاماراتي للذقون ولكنهم يكذبون على ذقن الشعب التونسي
واليوم انكشف الجميع وحصلنا على مصدر الاموال السخية للحملات المشبوهة ضد الفساد ولكنها في الحقيقة ليس هدفها الفساد ولكن تدمير تونس بأموال ضاحي خرفان وخطط الصهيوني محمد دحلان والشيطان الأكبر محمد بن زايد
سقط القناع عن الكل

Bensa  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 19h 44m |           
Mr le rédacteur de cet article vous prétendez qui il ya une affaire de corruption concernant le projet Sanaa Dubaï
Alors svp allez y déposer plainte
سنسأل لماذا لم تفتحوا الملف الإماراتي مدينة سما دبي التي تعتبر أكبر عملية تحيل في تونس ولم يفتح ملفلها أي طرف في تونس؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 19h 14m |           
سؤال اليوم -ما هي أكثر سيارات رباعية الدفع متعة بالقيادة القادمة من الإمارات أم المبللة بعرق الجبين ؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 19h 09m |           
شكرا للكاتب عامر العبايدي
مقال تحليلي واضح وغير مطول مفيد جدا



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