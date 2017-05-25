بعد زلزال الاختراق في الخليج: جوهر بن مبارك ينضم للامارات في حربها على الامير القطري

منذ أن أعلن جوهر بن مبارك عن موعد عقد ندوة صحفية لكشف ملف خطير تسائل الجميع عن فحوى هذا الملف الذي لا يعرفه سوى جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل وخفي عن بقية الشعب التونسي.
لكن بعد أن نطق جوهر بن مبارك بما لديه تفاجأ الجميع بخلو الندوة من الملفات الحقيقة واقتصار كلام جوهر بن مبارك على ملف وحيد يهاجم فيه أمير قطر باعتبار أنه الجهة المستهدفة الوحيدة في هذه الندوة.
ولا بد هنا من طرح جملة من الأسئلة المهمة على السيد جوهر بن مبارك في مقدمتها ما علاقة ندوتك بما حصل يوم أمس في الخليج العربي خصوصا الاختراق الذي حصل في وكالة الأنباء القطرية والإساءة الكبيرة التي حصلت للأمير تميم بن حمد آل ثاني بزرع تصريحات كاذبة له من طرف دولة الإمارات؟ فهل تصريحاتك في هذا السياق ومواصلة للحملة الإماراتية على الأمير القطري؟
طبعا جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل سينفيان أنهما على علاقة بالصراع الإماراتي القطري وأن حملتهما بريئة على قطر وتأتي في إطار الحرب على الفساد وهنا لن نسأل لماذا تهاجمون في هذا التوقيت بالذات وتفتحون ملفا ضد الأمير القطري بل سنسأل لماذا لم تفتحوا الملف الإماراتي مدينة سما دبي التي تعتبر أكبر عملية تحيل في تونس ولم يفتح ملفلها أي طرف في تونس؟
طبعا لن نجد إجابة لدى السيد جوهر بن مبارك ولا لدى شرف الدين القليل لأن الطرفين موجهان ضد أمير قطر بالذات وفي إطار حملة أمريكية إماراتية واضحة لا لبس عليها ولن نقول مدفوعة الأجر حتى لا نسيء للسيدين النظيفين جوهر بن مبارك وشرف الدين القليل محامي الشهداء الذي قيل أن قضايا شهداء وجرحى الثورة كانت كنزا ماليا كبيرا ومصدر ربح من أطراف عديدة بالنسبة له.
لكن العجيب في حملة الطرفين المذكورين ليس كلامهما ولا الندوة السخيفة ولا شبهات انخراطهما في حملة إماراتية على قطر بل الغريب في فتح مقر نقابة الصحفيين منبرا لتصفية حسابات خليجية بالإضافة إلى انخراط حملة منيش مسامح في ذات الهدف مع الإمارات فهل أصبح أبناء زايد مثالا في النظافة أرجو أن يجيبنا نقيب الصحفيين والمسؤولون على حملة مانيش مسامح؟
Publié le:2017-05-25 18:53:48
Par:mah20 (France )
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