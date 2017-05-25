تونس تشارك في ''الموكب الإستعراضي للموسيقى الإلكترونية بباريس'' سبتمبر 2017

Jeudi 25 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 18:18:27

- تشارك تونس عبر 8 "دي جي" وفنان يتمتعون بصيت دولي على غرار حسان الدوس في فعاليات "الموكب الإستعراضي للموسيقى الإلكترونية" بباريس يوم 23 سبتمبر 2017، للترويج لصورة تونس بالخارج."نعتبر هذه التظاهرة فرصة هامة لاشعاع الثقافة التونسية في الخارج وللترويج لمواقعها السياحية الرائعة"، وفق ما أكده رئيس جمعية "نحن تونس"، زكريا الهمامي، خلال ندوة صحفية، عقدت، الخميس، بمقر المعهد الفرنسي بتونس، للإعلان عن هذه المشاركة.وأضاف الهمامي "تتميز المشاركة التونسية، التي تسهم في تنظيمها وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة التونسية،هذه السنة بتقديم استعراض ضخم لحسان الدوس، الذي سيؤدي أغنية عن تونس تم إعدادها خصيصا لهذا الحدث." وأبرز المكلف بالتظاهرات والمهرجانات بالديوان، زياد الشرقي، في تصريح ل(وات)، أن المفاوضات جارية مع الجمعية الفرنسية المسؤولة عن هذا الحدث "تكنوبول" لتنظيم هذا الإستعراض الإلكتروني في تونس خلال سنة 2018.وتابع الشرقي "تحولت الجهة المنظمة لهذه التظاهرة إلى تونس للاعلان عنها ولأول مرة خارج فرنسا، وهم حاليا بصدد تحديد مكان لتنظيمه بتونس، خاصة بعد النجاح، الذي حققه مهرجان الكثبان الإلكترونية في الصحراء التونسية سنة 2015".وذكر أمين عام جمعية "تكنوبول"، رافائيل بوش-جوبار، أن الدورة 19 من "الموكب الإستعراضي للموسيقى الإلكترونية" ستشهد مشاركة خمس عشرة منصة مجرورة بما في ذلك تونس.وأضاف "يعتبر هذا الاحتفال الشعبي، الذي يجمع خلال نصف يوم قرابة 400 ألف شخص في الشوارع الباريسية، فرصة هامة للترويج لوجهة تونس" مشيرة إلى أنه يعد الحدث الأكبر في أوروبا.وأكد مساندة جمعيته لوزارة السياحة التونسية وجمعية "نحن تونس" لتنظيم مثل هذا الحدث في تونس.