تونس تحتضن البطولة العربية لالعاب القوى بمشاركة 20 بلدا

Jeudi 25 Mai 2017

بــاب نــات - تنظم الجامعة التونسية لالعاب القوى البطولة العربية في نسختها 20 وذلك من 15 الى 18 جويلية القادم بمشاركة ما يزيد عن 400 رياضي ورياضية يمثلون 20 بلدا.

وسيتم توقيع اتفاقية تغطية هذه التظاهرة العربية بين جامعة العاب القوى واتحاد اذاعات الدول العربية ظهر اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 15.







Publié le:2017-05-25 16:15:20

