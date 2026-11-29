أنقذ ​هدف مثير للجدل سجله ‌يورين تيمبر ‌في الدقائق الأخيرة ‌أرسنال في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.وبعد أن صمد أمام بداية ​شرسة من أرسنال، منح إرلينغ هالاند التقدم لمانشستر ⁠سيتي، بتسديدة مقوسة إلى داخل الشباك بعد أن ⁠فقد صاحب الأرض الكرة بسهولة بالغة.وبعد ست دقائق فقط، تعادل أرسنال. لعب كريستوس تزوليس تمريرة طويلة إلى ميكل ميرينو عند القائم البعيد، الذي حولها برأسه عرضية داخل ​منطقة الجزاء إلى كاي هافرتس المندفع ليسجل هدفا بضربة رأس رائعة من ‌مسافة قريبة.واستعاد سيتي التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وقطع ⁠أيوب بوعدي الكرة من ‌مارتن أوديغارد قائد أرسنال، ومررها إلى إنزو فرنانديز المنطلق الذي سددها لتمر من تحت ديفيد رايا حارس أرسنال.لكن حامل اللقب عادل النتيجة إلى 2-2 عندما ‌ارتدت ركلة ركنية في الدقيقة ⁠83 من فخذ تيمبر ودخلت المرمى. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة ‌لحكم الفيديو المساعد لتحديد ما إذا كانت الكرة قد لمست يد لاعب أرسنال، ‌بينما ⁠شعر حارس مرمى سيتي، جيانلويجي دوناروما، بأنه تعرض لدفعة.ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.