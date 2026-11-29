بطولة انقلترا - هدف متأخر من تيمبر ينقذ أرسنال في التعادل 2-2 أمام مانشستر سيتي
أنقذ هدف مثير للجدل سجله يورين تيمبر في الدقائق الأخيرة أرسنال في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد أن صمد أمام بداية شرسة من أرسنال، منح إرلينغ هالاند التقدم لمانشستر سيتي، بتسديدة مقوسة إلى داخل الشباك بعد أن فقد صاحب الأرض الكرة بسهولة بالغة.
وبعد ست دقائق فقط، تعادل أرسنال. لعب كريستوس تزوليس تمريرة طويلة إلى ميكل ميرينو عند القائم البعيد، الذي حولها برأسه عرضية داخل منطقة الجزاء إلى كاي هافرتس المندفع ليسجل هدفا بضربة رأس رائعة من مسافة قريبة.
واستعاد سيتي التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وقطع أيوب بوعدي الكرة من مارتن أوديغارد قائد أرسنال، ومررها إلى إنزو فرنانديز المنطلق الذي سددها لتمر من تحت ديفيد رايا حارس أرسنال.
لكن حامل اللقب عادل النتيجة إلى 2-2 عندما ارتدت ركلة ركنية في الدقيقة 83 من فخذ تيمبر ودخلت المرمى. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو المساعد لتحديد ما إذا كانت الكرة قد لمست يد لاعب أرسنال، بينما شعر حارس مرمى سيتي، جيانلويجي دوناروما، بأنه تعرض لدفعة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
وبعد أن صمد أمام بداية شرسة من أرسنال، منح إرلينغ هالاند التقدم لمانشستر سيتي، بتسديدة مقوسة إلى داخل الشباك بعد أن فقد صاحب الأرض الكرة بسهولة بالغة.
وبعد ست دقائق فقط، تعادل أرسنال. لعب كريستوس تزوليس تمريرة طويلة إلى ميكل ميرينو عند القائم البعيد، الذي حولها برأسه عرضية داخل منطقة الجزاء إلى كاي هافرتس المندفع ليسجل هدفا بضربة رأس رائعة من مسافة قريبة.
واستعاد سيتي التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وقطع أيوب بوعدي الكرة من مارتن أوديغارد قائد أرسنال، ومررها إلى إنزو فرنانديز المنطلق الذي سددها لتمر من تحت ديفيد رايا حارس أرسنال.
لكن حامل اللقب عادل النتيجة إلى 2-2 عندما ارتدت ركلة ركنية في الدقيقة 83 من فخذ تيمبر ودخلت المرمى. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو المساعد لتحديد ما إذا كانت الكرة قد لمست يد لاعب أرسنال، بينما شعر حارس مرمى سيتي، جيانلويجي دوناروما، بأنه تعرض لدفعة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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