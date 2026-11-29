أدت وفود الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المشاركة في الاجتماع الحادي والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، مؤخرا ، زيارة إلى مقر الأمانة العامة للمنظمة بمحكمة المحاسبات بتونس، وذلك على هامش أشغال الاجتماع المنعقد بتونس يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.وضمت الوفود ممثلين عن الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة الكويت وديوان المحاسبة الليبي الى جانب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان ومحكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، وفق ما تم نشره مساء اليوم الاحد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات.واطلعت الوفود خلال الزيارة على مقر الأمانة العامة وفضاءاته ،كما واكبت جانبا من الأنشطة التكوينية المنتظمة بالمناسبة، شملت دورتين حول رقابة الأداء والرقابة على تكنولوجيا المعلومات ودورة تدريبية حول إدارة قواعد البيانات باستعمال برمجية "أكسس"، إلى جانب ندوة حول الذكاء الاصطناعي.وأعربت محكمة المحاسبات عن اعتزازها باستضافة مقر الأمانة العامة للأرابوساي مؤكدة حرصها على مواصلة دعم العمل الرقابي العربي المشترك وتوطيد روابط التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الشقيقة.