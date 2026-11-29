كرة السلة: النجم الرادسي يفوز على شبيبة المنازه بنتيجة 83-69
فاز النجم الرادسي على شبيبة المنازه بنتيجة 83-69، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بقاعة بوهيمة برادس، في ختام الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.وفي ما يلي النتائج والترتيب:
الأحد 29 نوفمبر 2026
قاعة بوهيمة برادس:
النجم الرادسي – شبيبة المنازه 83-69
السبت 28 نوفمبر 2026
قاعة القرجاني:
النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة 85-63
قاعة قرمبالية:
الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري 63-72
قاعة دار شعبان:
الملعب النابلي – اتحاد الأنصار 75-68
قاعة البجاوي بصفاقس:
النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي 59-49
الجمعة 27 نوفمبر 2026
قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي – شبيبة القيروان 58-82
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| الاتحاد المنستيري | 32 | 17 |
| النادي الإفريقي | 32 | 17 |
| شبيبة القيروان | 31 | 17 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 28 | 17 |
| النجم الساحلي | 27 | 17 |
| نجم حلق الوادي | 26 | 17 |
| شبيبة المنازه | 24 | 17 |
| الملعب النابلي | 23 | 17 |
| النادي الصفاقسي | 23 | 17 |
| النجم الرادسي | 23 | 17 |
| اتحاد الأنصار | 17 | 19 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 18 | 17 |
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