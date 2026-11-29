حسم التعادل السلبي (0-0) مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي وضيفه نواذيبو الموريتاني، التي دارت اليوم الأحد بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.ورفض حكم المباراة هدفا للفريق الأنغولي سجله المدافع كينيتو في الدقيقة، إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».ولحساب المجموعة ذاتها، كان الترجي الرياضي قد استهل، أمس السبت، مشواره في المسابقة بفوز عريض على نادي ويليت الأنغولي بنتيجة، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.وبهذه النتائج، ينفرد الترجي الرياضي بصدارة المجموعة برصيد، فيما يحتل بيترو أتلتيكو ونواذيبو المركز الثاني مناصفة بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل ويليت الأنغولي الترتيب دون نقاط.وفي الجولة الثانية، يتحول فريق باب سويقة إلى نواكشوط لملاقاة نواذيبو الموريتاني الأسبوع القادم، في حين يستضيف ويليت الأنغولي مواطنه بيترو أتلتيكو.