أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بأنه سيتم تسليم 2525 مسكنا اجتماعيا تندرج ضمن القسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، فور استكمال أشغال إنجازها وتلقي القائمات النهائية للمنتفعين بها من الولاة.وبين الوزير في إجابة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مها عامر (عن الدائرة الانتخابية المنيهلة بولاية أريانة)، نشرها البرلمان على موقعه الرسمي، أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى إنجاز 8372 مسكنا، وتم إلى موفى شهر نوفمبر الجاري تسليم 4708 مساكن منها، فيما أصبحت 1139 مسكنا ومقسما جاهزة وفي انتظار استكمال القائمات النهائية للمنتفعين بها.وأكد بخصوص معايير إسناد المساكن الاجتماعية، أنها تعتمد على دخل العائلة ووضعيتها الاجتماعية وفق مقاييس مضبوطة يبلغ مجموعها 100 نقطة، تتوزع بين مقدار الدخل (30 نقطة) وعدد الأبناء المتمدرسين (15 نقطة) وعدد الأفراد ذوي الإعاقة (15 نقطة) وعدد الأبناء في الكفالة (15 نقطة) وعدد الأولياء في الكفالة (10 نقاط) والفئة العمرية (15 نقطة).وأوضح أنه يتم ترتيب المترشحين حسب مجموع النقاط المتحصل عليها، وذلك بعد إخضاع القائمات الأولية لعمليات معاينة ميدانية وبحوث إدارية وفنية وعقارية واجتماعية للتثبت من مدى استجابتها للشروط المطلوبة، مضيفا أن الشروط القانونية للانتفاع بالبرنامج تشمل العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى، ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون.كما أشار الوزير في إجابته إلى أن التشريعات المتعلقة بمؤسسة فداء، أقرت أولوية الانتفاع بمسكن اجتماعي لفائدة مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني لديهم 50 بالمائة، وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، شريطة عدم امتلاكهم مسكنا، وذلك بصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينه.وفي ما يتعلق بإمكانية مراجعة معايير الإسناد، أفاد بأنها أُعدت في إطار لجنة وطنية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات، بهدف ضمان الشفافية والمساواة بين المواطنين، مشيرا إلى إمكانية دعوة مختلف المتدخلين في البرنامج إلى تقديم مقترحات لمراجعتها عند الاقتضاء، في إطار تنقيح النصوص القانونية المنظمة للسكن الاجتماعي.