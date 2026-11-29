تم في اليوم الأول من الاجتماع السابع للجمعية العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمّان، انتخاب كلّ من القاضية نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لعضوية اللجنة التوجيهية لشبكة المرأة في الانتخابات، ورفيق بوعلي المدير المركزي للعمليات الانتخابية بالهيئة، لعضوية اللجنة التوجيهية لشبكة الشباب.ويمثّل انتخاب ممثلي هيئة الانتخابات في هاتين اللجنتين، فرصة لتعزيز حضورها ومساهمتها في مختلف برامج المنظمة ومبادراتها، ولا سيّما تلك الرامية إلى دعم مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة والمسارات الانتخابية، وترسيخ ثقافة المشاركة والمواطنة، وفق بلاغ نشرته الهيئة.كما يعكس هذا الانتخاب، ما تزخر به هيئة الانتخابات من كفاءات وخبرات في المجال الانتخابي، ويؤكد الدور الذي تضطلع به في دعم أنشطة المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والمساهمة في تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية العربية.ويشارك وفد من هيئة الانتخابات، يتقدمه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، في الاجتماع السابع للجمعية العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بعمان، الذي يمثل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الإدارات الانتخابية العربية، وتبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة العمليات الانتخابية، وبحث سبل تطوير العمل العربي المشترك والارتقاء بقدرات المؤسسات الانتخابية.وتندرج هذه المشاركة، في إطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تعزيز حضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوطيد علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية، بما يتيح التعريف بالتجربة الانتخابية التونسية والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة في مجال إدارة الانتخابات