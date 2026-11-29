استهل النادي الصفاقسي مشاركته في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفوز على ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بملعب الطيب المهيري بصفاقس، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.وجاء هدف انتصار فريق عاصمة الجنوب في الدقيقة، عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح قائدهوبهذا الفوز، يعتلي ممثل كرة القدم التونسية صدارة المجموعة برصيد، في انتظار المباراة الثانية التي تجمع، في وقت لاحق من مساء اليوم، بين اتحاد الجزائر، حامل اللقب، وريال باماكو المالي، بملعب 5 جويلية بالجزائر.