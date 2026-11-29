أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأحد، عن تقديم مباراة الترجي الرياضي وضيفه أمل حمام سوسة، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى يوم الأربعاء 9 ديسمبر القادم، عوضا عن الخميس 10 ديسمبر، وذلك بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.ويأتي هذا التعديل بسبب التزامات الترجي الرياضي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.وفي ما يلي البرنامج الجديد لبقية مباريات الجولة التاسعة:الملعب الأولمبي بسوسة (س 14)النجم الساحلي - النادي الإفريقيملعب حمادي العقربي برادس (س 14)الترجي الرياضي - أمل حمام سوسةملعب الشتيوي بالمرسى (س 14)مستقبل المرسى - النادي الصفاقسيملعب الكرم:شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيريآدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).ملعب حمام الأنف:نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجيعمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لحمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.ملعب الطيب المهيري بصفاقس:تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسيمام تيون (90+6).ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسيأشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.ملعب المتلوي:نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردانأيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).| الفريق | النقاط | ل | ف | ت | ه | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|| اتحاد بن قردان || 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 || الملعب التونسي || 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 || الاتحاد المنستيري || 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 || الترجي الرياضي || 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 || النادي الإفريقي || 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 || النادي البنزرتي || 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 || النادي الصفاقسي || 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 || تقدم ساقية الداير || 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 || شبيبة العمران || 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 || الترجي الجرجيسي || 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 || نجم المتلوي || 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 || النجم الساحلي || 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 || نادي حمام الأنف || 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 || مستقبل المرسى || 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 || الأولمبي الباجي || 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 || أمل حمام سوسة || 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |