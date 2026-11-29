الرابطة الأولى: تقديم مباراة الترجي الرياضي وأمل حمام سوسة إلى 9 ديسمبر
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأحد، عن تقديم مباراة الترجي الرياضي وضيفه أمل حمام سوسة، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى يوم الأربعاء 9 ديسمبر القادم، عوضا عن الخميس 10 ديسمبر، وذلك بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.
ويأتي هذا التعديل بسبب التزامات الترجي الرياضي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
وفي ما يلي البرنامج الجديد لبقية مباريات الجولة التاسعة:
الأربعاء 9 ديسمبر 2026
الملعب الأولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - النادي الإفريقي
ملعب حمادي العقربي برادس (س 14)
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الخميس 10 ديسمبر 2026
ملعب الشتيوي بالمرسى (س 14)
مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي
نتائج مباريات الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب الكرم:
شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيري
الأهداف: آدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).
ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لحمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.
نتائج مباريات السبت 28 نوفمبر 2026
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسي
الهدف: مام تيون (90+6).
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسي
الأهداف: أشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.
ملعب المتلوي:
نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردان
الأهداف: أيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).
الترتيب بعد مباريات الجولة التاسعة
| الفريق | النقاط | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| شبيبة العمران | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
ويأتي هذا التعديل بسبب التزامات الترجي الرياضي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
وفي ما يلي البرنامج الجديد لبقية مباريات الجولة التاسعة:
الأربعاء 9 ديسمبر 2026
الملعب الأولمبي بسوسة (س 14)
النجم الساحلي - النادي الإفريقي
ملعب حمادي العقربي برادس (س 14)
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الخميس 10 ديسمبر 2026
ملعب الشتيوي بالمرسى (س 14)
مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي
نتائج مباريات الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب الكرم:
شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيري
الأهداف: آدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).
ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لحمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.
نتائج مباريات السبت 28 نوفمبر 2026
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسي
الهدف: مام تيون (90+6).
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسي
الأهداف: أشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.
ملعب المتلوي:
نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردان
الأهداف: أيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).
الترتيب بعد مباريات الجولة التاسعة
| الفريق | النقاط | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| شبيبة العمران | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
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