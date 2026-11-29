انتظمت اليوم الأحد، بالمسلك الصحي بغابة حي ثامر بجبل الجلود بالعاصمة، تظاهرة توعوية وترفيهية متعددة الفقرات، بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، تراوحت بين الأنشطة الرياضية والصحية والثقافية والترفيهية، وذلك بمشاركة عدد من تلاميذ المدارس والمعاهد بجبل الجلود.وتضمن برنامج التظاهرة، التي تندرج في إطار تعزيز ثقافة الصحة والرياضة والمحافظة على البيئة، تنظيم ورشات متنوعة في الرسم والأنشطة الرياضية، بمساهمة الجامعة التونسية للرياضة للجميع والجامعة التونسية للتنس، وفق بلاغ نشرته بلدية مدينة تونس.كما تم تركيز خيمة صحية تولى من خلالها أطباء وممرضون تقديم فقرات توعوية وتحسيسية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومخاطر تعاطي المخدرات، فضلا عن تقديم إرشادات صحية في مجال الطب العام والتوقي من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.وخصصت بلدية تونس جانبا من برنامج هذه التظاهرة لفقرة تحسيسية وتوعوية بحقوق المرأة، تندرج ضمن فعاليات حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، في إطار مساهمتها في دعم الجهود الرامية إلى نشر ثقافة احترام المرأة وتعزيز حقوقها والتصدي لمختلف أشكال العنف المسلط عليها، تحت شعار "الأمان حقها وحمايتها واجبنا، العنف موش مكتوبها".وشهدت التظاهرة كذلك، تنظيم حملة نظافة بمشاركة تلاميذ مدارس جبل الجلود، بهدف ترسيخ الوعي البيئي لدى الناشئة، وتعزيز روح المواطنة وثقافة المحافظة على المحيط ونظافة الفضاءات العامة.وفي هذا الصدد، أشارت بلدية مدينة تونس في بلاغها، الى أن مصالحها تولت مؤخرا تنفيذ تدخلات ميدانية لتنظيف المسلك الصحي وتهيئته، حرصا على توفير فضاء ملائم لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالطبيعة، وتشجيع المتساكنين على ارتياد هذا الفضاء والاستفادة من مكوناته.ودعت البلدية، بهذه المناسبة، كافة المتساكنين ورواد غابة حي ثامر إلى المحافظة على نظافة المسلك الصحي ومكوناته وتجنب إلقاء الفضلات، والمساهمة الفاعلة في حمايته باعتباره مكسبا مشتركا وفضاء مفتوحا للجميع.وقد واكب هذه التظاهرة معتمد جبل جلود ونائب الشعب عن منطقتي جبل جلود والوردية وأعضاء المجالس المحلية، الى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن الهياكل والمؤسسات المشاركة والإطارات البلدية.