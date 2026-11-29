جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، التأكيد، في كلمة الجمهورية التونسية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على تمسّك تونس بعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمّتين العربية والإسلامية، وعلى المسؤولية الجماعية للأسرة الدولية في نُصرة الحق الفلسطيني ومساندة نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد كافة حقوقه الوطنية التاريخية المشروعة.وذكّر الوزير، في هذه الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد عبر الاتصال عن بعد، ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة، بأن دعم تونس للقضية الفلسطينية ليس موقفاً ظرفياً تُمليه تطورات المرحلة، بل هو التزام تاريخي راسخ وخيار مبدئي متجذر في وجدان الشعب التونسي وركن ثابت في سياستها الخارجية، تجسّد عبر مختلف المحطات التاريخية والنضالية التي جمعت الشعبين التونسي والفلسطيني، وفي شتى الساحات والميادين.وأوضح أن إحياء الاحتفال بهذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يتزامن مع أوضاع بالغة الخطورة تشهدها الأراضي الفلسطينية بمختلف مكوناتها، جراء استمرار الاحتلال وما يرتبط به من حصار وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة في تواصل للمأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.وأكد أنه لم يعد مقبولاً أن يظل التعاطي الدولي مع هذه الأوضاع اللاإنسانية، محصورا في حدود الشجب والتنديد والاستنكار، أو أن تستمر حالة العجز عن ضمان احترام أبسط قواعد القانون الدولي وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الخصوص، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية الأخرى. ونبّه إلى أن مصداقية المنظومة الدولية تقتضي أن تقترن المواقف السياسية بإرادة حقيقية وخطوات عملية، وألا تبقى الانتهاكات الجسيمة بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.كما جدد الوزير التأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يقوم على إدارة الصراع فيها أو احتواء تداعياته، وإنما يتطلب معالجة أسبابه وجذوره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وأعرب في هذا الإطار، عن دعم تونس لمسار توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ومساندتها لمساعيها الرامية إلى نيل العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ودعوتها إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاستحقاق.وأشار إلى رؤية تونس بأن نجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، لا تقتصر على معالجة آثار الدمار المادي، بل تمتدّ إلى استعادة مقوّمات الحياة وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية، بما يُهيئ لمرحلة التعافي وإعادة البناء والتنمية الدائمة والشاملة.وذكّر، من جهة أخرى، بالأهمية التي توليها تونس لحماية القدس الشريف وصون هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والمحافظة على وضعها القانوني والتاريخي ومكانتها الدينية والحضارية، ورفضها القاطع لسياسات الاستيطان الصهيوني فيها وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.كما أبرز الأهمية المحورية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، باعتبارها تُمثل ركيزةً أساسية في الاستجابة الإنسانية، وتجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وبيّن الوزير، في ختام كلمته، أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات واستحقاقات، تقتضي الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف إزاء القضايا التي تمسّ أمن الأمة العربية ومصالحها ومستقبل شعوبها.وشدد على أن الرئاسة التونسية للدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ستساهم بكل فاعلية في تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل المشترك في مختلف أبعاده الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية والثقافية والتربوية، بما يدعم وحدة الموقف العربي إزاء القضايا ذات الأولوية ويعزز مقوّمات الأمن القومي العربي.