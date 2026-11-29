انتظمت اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية قصر الدباش بمنطقة أولاد عاشور بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار "معا من أجل صحة أفضل"، ببادرة من جمعية سنابل الخير ببوحجلة وبالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي.وانتفع أكثر من 1000 شخص بخدمات هذه القافلة التي تهدف الى تقريب الخدمات الصحية من متساكني المناطق الداخلية والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، وفق ما افاد به أحد منظمي القافلة الصحية الأخصائي في أمراض القلب والشرايين في ولاية سوسة سامي بوراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.وأضاف الأخصائي أن القافلة شهدت مشاركة نحو 70 إطارا طبيا وشبه طبي وضمت قرابة 15 اختصاصا طبيا من بينها أمراض القلب والشرايين والطب الباطني والسكري وأمراض النساء والطب العام وطب الأطفال وطب الأسنان وطب العيون.كما شملت الخدمات الصحية المقدمة عمليات تقص للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب عيادة مخصصة في تدريم القدمين (بودولوجيا) تهدف الى معالجة القدم لدى مرضى السكري.وأكد سامي بوراوي أن الهدف الأساسي من القافلة يتمثل في تمكين المواطنين من التقصي والتشخيص المبكر لا سيما بالنسبة للأمراض المزمنة مع توجيه الحالات التي تستوجب متابعة طبية إلى المستشفيات ومراكز الصحة العمومية لمواصلة العلاج والتكفل الصحي.ومن جهته، بين رئيس جمعية سنابل الخير ببوحجلة نجيب السالمي في تصريح ل"وات" أن القافلة استقطبت متساكنين من مناطق مجاورة بولاية المهدية الى جانب عمادات مجاورة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان.وأوضح أن تنظيم هذه القافلة جاء بهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المواطنين، بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني والسلطات المحلية والهلال الأحمر التونسي والجمعية التونسية الفرنسية الخيرية، التي ساهمت بدورها في توفير معدات وتجهيزات شبه طبية لفائدة المنتفعين بخدمات القافلة.