تعادل ليفربول ومضيفه ​إيفرتون 1-1 في قمة مرسيسايد ‌رقم 249 التي ‌أقيمت اليوم الأحد ضمن ‌منافسات البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم.وسجل دومينيك سوبوسلاي هدفا رائعا في الدقائق ⁠الأولى ليتقدم ليفربول، قبل أن يدرك إيفرتون التعادل بهدف عكسي سجله جيريمي فريمبونغ، ولم يتمكن ​أي من الفريقين من تسجيل هدف الفوز، ليظل ليفربول في ⁠المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد ⁠17 نقطة.وسجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عندما فشل إيفرتون في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء، فاستغل فلوريان فيرتس الفرصة ويمرر الكرة إلى سوبوسلاي، الذي سددها بلمسة رائعة في الشباك.ورد أصحاب الأرض ​في الدقيقة 25 عندما تسببت تمريرة خطيرة من كيرنان ديوسبري-هول من ركلة حرة في حالة من ‌الفوضى داخل منطقة جزاء ليفربول، فمد فريمبونغ ساقه في محاولة لإبعاد الكرة لكنه حولها إلى داخل ⁠شباكه.وسعى كلا الفريقين لتسجيل هدف الفوز، ‌وتصدى جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون لفرصة محققة في الدقائق الأخيرة، إذ رجع إلى الخلف وقفز ليضرب الكرة بقبضته ويمنع رونالد أراوخو من تسجيل هدف بالرأس في القائم البعيد.وأطلق إيفرتون أربع تسديدات على المرمى ‌مقابل ثلاث لليفربول في التعادل ⁠رقم 71 في تاريخ مواجهات الفريقين.ر-امين