الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يرتقي إلى المركز الثالث ونادي حمام الأنف يكسب قمة أسفل الترتيب
ارتقى الاتحاد المنستيري إلى المركز الثالث مؤقتا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه شبيبة العمران بثنائية نظيفة، اليوم الأحد، بملعب الكرم، في إطار الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة.
وحسم فريق عاصمة الرباط نتيجة المباراة منذ الشوط الأول، بفضل هدفي آدم بوليلة في الدقيقة 13 وبشير يعقوب في الدقيقة 44، ليحقق فوزه الخامس والثاني على التوالي، ما مكنه من التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 18 نقطة، على بعد نقطتين من اتحاد بن قردان المتصدر، الذي تغلب أمس السبت على مضيفه نجم المتلوي بثلاثية نظيفة، ونقطة واحدة من الملعب التونسي صاحب المركز الثاني، الفائز بدوره على مضيفه تقدم ساقية الداير بهدف دون رد.
وفي المقابل، عجزت شبيبة العمران عن تحقيق الفوز للجولة الخامسة على التوالي، وتلقت خسارتها الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.
وفي مباراة أخرى، حقق نادي حمام الأنف فوزا هاما على ضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 2-1، في قمة أسفل الترتيب.
وبادر الغامبي عمر دجوب با بافتتاح التسجيل في الدقيقة 28 لفائدة نادي حمام الأنف، قبل أن يدرك الأولمبي الباجي التعادل عن طريق الكاميروني رافيل ماكسويل دجوميكو في الدقيقة 38، غير أن الكلمة الأخيرة عادت لفريق الضاحية الجنوبية بفضل هدف محمد عزيز اليعقوبي في الدقيقة 59.
وصعد نادي حمام الأنف، مستفيدا من انتصاره الثاني هذا الموسم، إلى المركز الثالث عشر مؤقتا بمجموع 8 نقاط، في الوقت الذي توقف فيه رصيد الأولمبي الباجي، إثر هذه الخسارة الخامسة، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير، دون تحقيق أي انتصار.
// نتائج مباريات الدفعة الثانية والترتيب
الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب الكرم
- شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيري
- الأهداف: آدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).
ملعب حمام الأنف
- نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجي
- الأهداف: عمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لنادي حمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.
السبت 28 نوفمبر 2026
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسي
- الهدف: مام تيون (90+6).
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
- النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسي
- الأهداف: أشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.
ملعب المتلوي
- نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردان
- الأهداف: أيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).
المباريات المؤجلة
الأربعاء 9 ديسمبر 2026
- ملعب أولمبي سوسة (14:00): النجم الساحلي - النادي الإفريقي.
الخميس 10 ديسمبر 2026
- ملعب الشتيوي بالمرسى (14:00): مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي.
- ملعب حمادي العقربي برادس (14:00): الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة.
الترتيب
| الفريق | النقاط | لعب |
|---|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 18 | 9 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 |
| شبيبة العمران | 10 | 9 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 |
| نادي حمام الأنف | 8 | 9 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 9 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 |
وحسم فريق عاصمة الرباط نتيجة المباراة منذ الشوط الأول، بفضل هدفي آدم بوليلة في الدقيقة 13 وبشير يعقوب في الدقيقة 44، ليحقق فوزه الخامس والثاني على التوالي، ما مكنه من التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 18 نقطة، على بعد نقطتين من اتحاد بن قردان المتصدر، الذي تغلب أمس السبت على مضيفه نجم المتلوي بثلاثية نظيفة، ونقطة واحدة من الملعب التونسي صاحب المركز الثاني، الفائز بدوره على مضيفه تقدم ساقية الداير بهدف دون رد.
وفي المقابل، عجزت شبيبة العمران عن تحقيق الفوز للجولة الخامسة على التوالي، وتلقت خسارتها الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيدها عند 10 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.
وفي مباراة أخرى، حقق نادي حمام الأنف فوزا هاما على ضيفه الأولمبي الباجي بنتيجة 2-1، في قمة أسفل الترتيب.
وبادر الغامبي عمر دجوب با بافتتاح التسجيل في الدقيقة 28 لفائدة نادي حمام الأنف، قبل أن يدرك الأولمبي الباجي التعادل عن طريق الكاميروني رافيل ماكسويل دجوميكو في الدقيقة 38، غير أن الكلمة الأخيرة عادت لفريق الضاحية الجنوبية بفضل هدف محمد عزيز اليعقوبي في الدقيقة 59.
وصعد نادي حمام الأنف، مستفيدا من انتصاره الثاني هذا الموسم، إلى المركز الثالث عشر مؤقتا بمجموع 8 نقاط، في الوقت الذي توقف فيه رصيد الأولمبي الباجي، إثر هذه الخسارة الخامسة، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير، دون تحقيق أي انتصار.
// نتائج مباريات الدفعة الثانية والترتيب
الأحد 29 نوفمبر 2026
ملعب الكرم
- شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيري
- الأهداف: آدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).
ملعب حمام الأنف
- نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجي
- الأهداف: عمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لنادي حمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.
السبت 28 نوفمبر 2026
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسي
- الهدف: مام تيون (90+6).
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
- النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسي
- الأهداف: أشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.
ملعب المتلوي
- نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردان
- الأهداف: أيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).
المباريات المؤجلة
الأربعاء 9 ديسمبر 2026
- ملعب أولمبي سوسة (14:00): النجم الساحلي - النادي الإفريقي.
الخميس 10 ديسمبر 2026
- ملعب الشتيوي بالمرسى (14:00): مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي.
- ملعب حمادي العقربي برادس (14:00): الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة.
الترتيب
| الفريق | النقاط | لعب |
|---|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 18 | 9 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 |
| شبيبة العمران | 10 | 9 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 |
| نادي حمام الأنف | 8 | 9 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 9 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 |
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