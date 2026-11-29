ارتقىإلى المركز الثالث مؤقتا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفهبثنائية نظيفة، اليوم الأحد، بملعب الكرم، في إطار الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة.وحسم فريق عاصمة الرباط نتيجة المباراة منذ الشوط الأول، بفضل هدفيفي الدقيقة 13 وفي الدقيقة 44، ليحقق فوزه الخامس والثاني على التوالي، ما مكنه من التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد، على بعد نقطتين من اتحاد بن قردان المتصدر، الذي تغلب أمس السبت على مضيفه نجم المتلوي بثلاثية نظيفة، ونقطة واحدة من الملعب التونسي صاحب المركز الثاني، الفائز بدوره على مضيفه تقدم ساقية الداير بهدف دون رد.وفي المقابل، عجزت شبيبة العمران عن تحقيق الفوز للجولة الخامسة على التوالي، وتلقت خسارتها الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيدها عندفي المركز التاسع مؤقتا.وفي مباراة أخرى، حققفوزا هاما على ضيفهبنتيجة، في قمة أسفل الترتيب.وبادر الغامبيبافتتاح التسجيل في الدقيقة 28 لفائدة نادي حمام الأنف، قبل أن يدرك الأولمبي الباجي التعادل عن طريق الكاميرونيفي الدقيقة 38، غير أن الكلمة الأخيرة عادت لفريق الضاحية الجنوبية بفضل هدففي الدقيقة 59.وصعد نادي حمام الأنف، مستفيدا من انتصاره الثاني هذا الموسم، إلى المركز الثالث عشر مؤقتا بمجموع، في الوقت الذي توقف فيه رصيد الأولمبي الباجي، إثر هذه الخسارة الخامسة، عندفي المركز الخامس عشر قبل الأخير، دون تحقيق أي انتصار.//- شبيبة العمران 0 - 2 الاتحاد المنستيري- الأهداف: آدم بوليلة (13) وبشير يعقوب (44).- نادي حمام الأنف 2 - 1 الأولمبي الباجي- الأهداف: عمر دجوب با (28) ومحمد عزيز اليعقوبي (59) لنادي حمام الأنف، ورافيل ماكسويل دجوميكو (38) للأولمبي الباجي.- تقدم ساقية الداير 0 - 1 الملعب التونسي- الهدف: مام تيون (90+6).- النادي البنزرتي 2 - 1 الترجي الجرجيسي- الأهداف: أشرف الفرشيشي (8 و90+4) للنادي البنزرتي، وحمدي العبيدي (75 ض.ج) للترجي الجرجيسي.- نجم المتلوي 0 - 3 اتحاد بن قردان- الأهداف: أيمن العمري (30) وإدريس المحيرصي (36) وفادي الطياشي (73).- ملعب أولمبي سوسة (14:00): النجم الساحلي - النادي الإفريقي.- ملعب الشتيوي بالمرسى (14:00): مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي.- ملعب حمادي العقربي برادس (14:00): الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة.| الفريق | النقاط | لعب ||---|---:|---:|| اتحاد بن قردان || 9 || الملعب التونسي || 9 || الاتحاد المنستيري || 9 || الترجي الرياضي | 17 | 8 || النادي الإفريقي | 14 | 8 || النادي البنزرتي | 14 | 9 || النادي الصفاقسي | 13 | 8 || تقدم ساقية الداير | 13 | 9 || شبيبة العمران | 10 | 9 || الترجي الجرجيسي | 9 | 9 || نجم المتلوي | 9 | 9 || النجم الساحلي | 8 | 7 || نادي حمام الأنف | 8 | 9 || مستقبل المرسى | 7 | 7 || الأولمبي الباجي | 4 | 9 || أمل حمام سوسة | 2 | 8 |