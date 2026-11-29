أعلن النجم الساحلي اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن تعزيز صفوف فريق أكابر كرة القدم باللاعب زكرياء العايب في صفقة انتقال حر.وسبق لزكرياء العايب (23 عاما) الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي أن تقمص ألوان الترجي الرياضي قبل انتقاله خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى الملعب التونسي دون أن يشارك في أي مباراة مع الفريق.جدير بالاشارة الى ان النجم الساحلي، الذي انتصر امس السبت وديا على مكارم المهدية بنتيجة 5-صفر، يحتل المرتبة الثانية عشرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 8 نقاط.يذكر أن فريق جوهرة الساحل كان قد تعاقد يوم الاثنين الماضي مع المدرب لسعد الدريدي خلفا للفرنسي كريستيان براكوني.