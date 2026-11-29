وافق مجلس إدارة مجموعة، يوم 25 نوفمبر الجاري، على إسناد تونس قرضا بقيمةللمساهمة في تمويل مشروع إنجاز مركب لمعالجة المياه المستعملة بالمنستير الشمالية، بكلفة جملية تناهز، وفق ما أورده البنك في بلاغ نشره يوم 27 نوفمبر 2026 على موقعه الإلكتروني الرسمي.ويهدف المشروع، الذي يتولىتنفيذه، إلى تحسين معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في الأنشطة الفلاحية والصناعية، فضلا عن الحد من التلوث الساحلي وحماية خليج المنستير والأنظمة البيئية البحرية والأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء المائية.وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين قرض بقيمةمن البنك الإفريقي للتنمية، وقرض ثان بقيمةوهبة بقيمةمن آلية التمويل التابعة لمسار روما وخطة ماتّي، إلى جانب مساهمة الديوان الوطني للتطهير بقيمةوينص المشروع على إنشاء، تبلغ طاقة الأولى، وستخصص لمعالجة المياه المستعملة المنزلية، فيما تبلغ طاقة المحطة الثانية، وستتولى معالجة المياه الصناعية، وخاصة المتأتية من القطب الصناعي والتكنولوجي بالمنستير.ومن المنتظر أن تعوض المنشآت الجديدة، من بينها محطة التطهير القديمة بالساحلين، وأن تساهم في تقليص طرح الملوثات في الوسط الطبيعي وتحسين الظروف البيئية بالمنطقة، بما يعود بالنفع على نحوبالمنستير الشمالية.كما يتضمن المشروع مكونا يتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة، من خلال توفير مياه ملائمة لري نحومن الأراضي الفلاحية وتزويد ما لا يقل عنبهذه المياه، وهو ما من شأنه التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية.ويتضمن المركب أيضا تجهيزات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تناهز، يُنتظر أن تغطي قرابةمن حاجياته من الكهرباء.وعلى مستوى التشغيل، يُتوقع أن يوفر المشروع نحوخلال فترة الإنجاز، بالإضافة إلىفي مجالي تشغيل المنشآت وصيانتها، فضلا عن تنظيم برنامج تكوين لفائدةمن الديوان الوطني للتطهير.ويندرج هذا المشروع ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترةوالاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق، وكذلك استراتيجية البنك الخاصة بتونس للفترة، في اتجاه دعم التصرف المستدام في الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.