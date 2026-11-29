البنك الإفريقي للتنمية يوافق على قرض بقيمة 71 مليون يورو لتمويل مشروع لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها بالمنستير
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم 25 نوفمبر الجاري، على إسناد تونس قرضا بقيمة 71 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز مركب لمعالجة المياه المستعملة بالمنستير الشمالية، بكلفة جملية تناهز 97.91 مليون يورو، وفق ما أورده البنك في بلاغ نشره يوم 27 نوفمبر 2026 على موقعه الإلكتروني الرسمي.
ويهدف المشروع، الذي يتولى الديوان الوطني للتطهير تنفيذه، إلى تحسين معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في الأنشطة الفلاحية والصناعية، فضلا عن الحد من التلوث الساحلي وحماية خليج المنستير والأنظمة البيئية البحرية والأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء المائية.
وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين قرض بقيمة 71 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، وقرض ثان بقيمة 17 مليون يورو وهبة بقيمة 1.2 مليون يورو من آلية التمويل التابعة لمسار روما وخطة ماتّي، إلى جانب مساهمة الديوان الوطني للتطهير بقيمة 8.71 مليون يورو.
وينص المشروع على إنشاء محطتين منفصلتين لمعالجة المياه المستعملة، تبلغ طاقة الأولى 13 ألفا و200 متر مكعب يوميا، وستخصص لمعالجة المياه المستعملة المنزلية، فيما تبلغ طاقة المحطة الثانية 6 آلاف متر مكعب يوميا، وستتولى معالجة المياه الصناعية، وخاصة المتأتية من القطب الصناعي والتكنولوجي بالمنستير.
ومن المنتظر أن تعوض المنشآت الجديدة، من بينها محطة التطهير القديمة بالساحلين، وأن تساهم في تقليص طرح الملوثات في الوسط الطبيعي وتحسين الظروف البيئية بالمنطقة، بما يعود بالنفع على نحو 80 ألف ساكن بالمنستير الشمالية.
كما يتضمن المشروع مكونا يتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة، من خلال توفير مياه ملائمة لري نحو 70 هكتارا من الأراضي الفلاحية وتزويد ما لا يقل عن 6 مؤسسات صناعية بهذه المياه، وهو ما من شأنه التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية.
ويتضمن المركب أيضا تجهيزات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تناهز 3.6 ميغاواط ذروة، يُنتظر أن تغطي قرابة 30 بالمائة من حاجياته من الكهرباء.
وعلى مستوى التشغيل، يُتوقع أن يوفر المشروع نحو ألف موطن شغل ظرفي خلال فترة الإنجاز، بالإضافة إلى 50 موطن شغل قار مباشر في مجالي تشغيل المنشآت وصيانتها، فضلا عن تنظيم برنامج تكوين لفائدة 500 إطار وتقني من الديوان الوطني للتطهير.
ويندرج هذا المشروع ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050، وكذلك استراتيجية البنك الخاصة بتونس للفترة 2024-2029، في اتجاه دعم التصرف المستدام في الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويهدف المشروع، الذي يتولى الديوان الوطني للتطهير تنفيذه، إلى تحسين معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في الأنشطة الفلاحية والصناعية، فضلا عن الحد من التلوث الساحلي وحماية خليج المنستير والأنظمة البيئية البحرية والأنشطة المرتبطة بتربية الأحياء المائية.
وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين قرض بقيمة 71 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية، وقرض ثان بقيمة 17 مليون يورو وهبة بقيمة 1.2 مليون يورو من آلية التمويل التابعة لمسار روما وخطة ماتّي، إلى جانب مساهمة الديوان الوطني للتطهير بقيمة 8.71 مليون يورو.
وينص المشروع على إنشاء محطتين منفصلتين لمعالجة المياه المستعملة، تبلغ طاقة الأولى 13 ألفا و200 متر مكعب يوميا، وستخصص لمعالجة المياه المستعملة المنزلية، فيما تبلغ طاقة المحطة الثانية 6 آلاف متر مكعب يوميا، وستتولى معالجة المياه الصناعية، وخاصة المتأتية من القطب الصناعي والتكنولوجي بالمنستير.
ومن المنتظر أن تعوض المنشآت الجديدة، من بينها محطة التطهير القديمة بالساحلين، وأن تساهم في تقليص طرح الملوثات في الوسط الطبيعي وتحسين الظروف البيئية بالمنطقة، بما يعود بالنفع على نحو 80 ألف ساكن بالمنستير الشمالية.
كما يتضمن المشروع مكونا يتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة، من خلال توفير مياه ملائمة لري نحو 70 هكتارا من الأراضي الفلاحية وتزويد ما لا يقل عن 6 مؤسسات صناعية بهذه المياه، وهو ما من شأنه التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية.
ويتضمن المركب أيضا تجهيزات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تناهز 3.6 ميغاواط ذروة، يُنتظر أن تغطي قرابة 30 بالمائة من حاجياته من الكهرباء.
وعلى مستوى التشغيل، يُتوقع أن يوفر المشروع نحو ألف موطن شغل ظرفي خلال فترة الإنجاز، بالإضافة إلى 50 موطن شغل قار مباشر في مجالي تشغيل المنشآت وصيانتها، فضلا عن تنظيم برنامج تكوين لفائدة 500 إطار وتقني من الديوان الوطني للتطهير.
ويندرج هذا المشروع ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030 والاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050، وكذلك استراتيجية البنك الخاصة بتونس للفترة 2024-2029، في اتجاه دعم التصرف المستدام في الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
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