تحتضنيوملـوتطويرواستكشاففيويحمل، الذي ينتظم ببادرة من، شعار، بمشاركة ممثلين عن، إلى جانبوسيتناول المشاركون في، حسبصادر عن، مدىلـالمرتبطة بهذا، فضلاً عن سبل تطويرالكفيلة بـكما ستتمحورحوللـفي مختلفودورها في تطويروتعزيز، إلى جانب بحثمشاريعويكتسي تطويرأهمية متزايدة في سياقالتي يشهدها، باعتبار ما تتيحه هذهمن إمكانات لـودعم، فضلاً عن تعزيزفيالمرتبطة بـ