منتدى حول آفاق نشر شبكات الجيل الخامس والاستثمار في البنية التحتية الرقمية يوم 2 ديسمبر 2026 بتونس
تحتضن تونس يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026، منتدى تونس للجيل الخامس لـبحث آفاق نشر شبكات الجيل الخامس وتطوير الاتصالات الرقمية واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.
ويحمل المنتدى، الذي ينتظم ببادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، شعار "ربط شمال إفريقيا بمستقبل الاتصالات الرقمية والجيل الخامس"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين، إلى جانب شركاء دوليين.
وسيتناول المشاركون في المنتدى، حسب بلاغ صادر عن السفارة، مدى جاهزية تونس لـنشر شبكات الجيل الخامس والأولويات التنظيمية المرتبطة بهذا التحول التكنولوجي، فضلاً عن سبل تطوير البنية التحتية والخيارات التقنية الكفيلة بـتوسيع نطاق تغطية الشبكات.
كما ستتمحور النقاشات حول التطبيقات الناشئة لـتكنولوجيا الجيل الخامس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز الإنتاجية والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وآليات تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية.
ويكتسي تطوير شبكات الجيل الخامس أهمية متزايدة في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، باعتبار ما تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانات لـتحسين سرعة الاتصال وجودة الخدمات الرقمية ودعم التطبيقات الصناعية والتجارية والخدماتية، فضلاً عن تعزيز فرص الابتكار والاستثمار في القطاعات المرتبطة بـلتكنولوجيات الحديثة.
ويحمل المنتدى، الذي ينتظم ببادرة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، شعار "ربط شمال إفريقيا بمستقبل الاتصالات الرقمية والجيل الخامس"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين، إلى جانب شركاء دوليين.
وسيتناول المشاركون في المنتدى، حسب بلاغ صادر عن السفارة، مدى جاهزية تونس لـنشر شبكات الجيل الخامس والأولويات التنظيمية المرتبطة بهذا التحول التكنولوجي، فضلاً عن سبل تطوير البنية التحتية والخيارات التقنية الكفيلة بـتوسيع نطاق تغطية الشبكات.
كما ستتمحور النقاشات حول التطبيقات الناشئة لـتكنولوجيا الجيل الخامس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز الإنتاجية والابتكار، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وآليات تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية.
ويكتسي تطوير شبكات الجيل الخامس أهمية متزايدة في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، باعتبار ما تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانات لـتحسين سرعة الاتصال وجودة الخدمات الرقمية ودعم التطبيقات الصناعية والتجارية والخدماتية، فضلاً عن تعزيز فرص الابتكار والاستثمار في القطاعات المرتبطة بـلتكنولوجيات الحديثة.
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