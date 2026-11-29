أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن تنظيم ثلاث مسابقات للابتكار بعنوان سنة 2027، تستهدف الحرفيين والمؤسسات الحرفية والمصممين وطلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وذلك في إطار دعم التجديد في القطاع وتثمين الموروث الوطني وتطوير منتجات تستجيب لمتطلبات الأسواق ومبادئ الاستدامة.مسابقة قطاعية لابتكار التحف والهداياوتتمثل المسابقة الأولى في مسابقة قطاعية لابتكار التحف والهدايا مستوحاة من التراث الوطني، تنتظم في إطار صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، وتهدف إلى تنمية القدرة على الابتكار وتطوير منتجات تستجيب لحاجيات الأسواق المحلية والدولية.وتفتح هذه المسابقة أمام الحرفيين والمؤسسات الحرفية والمصممين، لتقديم ابتكارات فردية أو مجموعات متناسقة تتراوح بين ابتكار واحد وثلاثة ابتكارات، على أن تسند للفائزين ثلاث جوائز مالية بقيمة 4000 دينار للجائزة الأولى و3000 دينار للثانية و2000 دينار للثالثة.مسابقة وطنية للابتكار في منتجات الاقتصاد الدائريأما المسابقة الثانية، فتتمحور حول الابتكار في صناعة منتجات تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال الخضراء والجمع بين الحرف التقليدية والابتكار المعاصر، مع التركيز على الاستدامة البيئية والحد من النفايات.وتستهدف هذه المسابقة الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في القطاع والمصممين، ورصدت لها جوائز مالية تبلغ 4000 دينار للفائز بالجائزة الأولى و3000 دينار للجائزة الثانية و2000 دينار للجائزة الثالثة.مسابقة الطلبة للابتكار في الصناعات التقليدية بعنوان 2027وتخصص المسابقة الثالثة للطلبة، في إطار تعزيز انفتاح قطاع الصناعات التقليدية على مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وتتمحور حول ابتكار وتصميم منتجات موجهة للأطفال، من قبيل الألعاب الفكرية والتحف التزويقية، على أن تستلهم من التراث التونسي وتراعي الأبعاد التربوية والجمالية.وتشمل المسابقة طلبة معاهد الفنون والحرف والفنون الجميلة والمعهد العالي للموضة والمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم، إلى جانب تلاميذ مراكز التكوين المهني.وتتوزع الجوائز المرصودة على 2000 دينار للجائزة الأولى و1500 دينار للجائزة الثانية و1000 دينار للجائزة الثالثة.وقد حدد الديوان يوم الاثنين 14 ديسمبر 2026 آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المسابقات الثلاث، فيما تم ضبط يوم الاثنين 15 فيفري 2027 آخر أجل لتسليم النماذج المبتكرة والجذاذات الفنية بالنسبة إلى المسابقة الأولى، والنماذج بالنسبة إلى المسابقتين الثانية والثالثة.ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط الترشح وسحب ملفات المشاركة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية www.artisanat.nat.tn أو لدى مندوبياته الجهوية.وبالنسبة إلى مسابقة الطلبة، يتعين تقديم مطالب الترشح وجوبا عن طريق المؤسسات الجامعية أو التكوينية التي ينتمي إليها المترشح، كما يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر صفحة "Artisanat et Métiers d'Art de Tunisie" على شبكة فايسبوك.