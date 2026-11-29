جدّدت تونس تأكيد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات الصهيونية.جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت فيه إلى تكثيف الجهود الدولية وتوحيد المواقف من أجل فرض احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين.وشددت الوزارة على ضرورة الانتقال من التعبير عن القلق والتنديد إلى اتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدا لمعاناته وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها دون عوائق، وفق البيان.كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني ودعمه في مساعيه لاسترداد حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضه.وطالبت الوزارة بتكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وإدانتها وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا إلى جانب العمل على رد الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر والتسريع بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير.وذكّرت الوزارة بما يواجهه الشعب الفلسطيني من تداعيات الاحتلال وما خلّفه من قتل ودمار وتهجير وحصار وانتهاكات متواصلة، مطالبة بإنهاء الاحتلال ووضع حد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة ورفع الحصار.