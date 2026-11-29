دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية



أرجعتأخرمنإلى ضرورة استكمالوفقمع، معلنةً في الوقت نفسه اعتزامها الإعلان عنقبل موفى سنةوجاء توضيحرداً علىتقدّم به النائب بـعن، بشأنمشروع حمايةمن، والمرصودة له، وعنوأوضحتأنتمت برمجته ضمنبكلفة جملية تُقدّر بـبـفي إطاروأضافت أناستوجب إعداد، باعتبارها منالتي يتعين استيفاؤها قبل الانطلاق فيوبحسب، يهدف هذاإلى احترامالمعتمدة من، وضمانللمشروع على، إلى جانب تحديدلـمنأوعند الاقتضاء.وأشارت إلى أنه تم، بالتنسيق مع، تكليفبـ، وهو ما تطلبللإعلان عن، وفق توضيحوفيما يتعلق بـ، أفادتبأنه سيتمبشأنالخاص بـمنفي