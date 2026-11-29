وزارة التجهيز تكشف أسباب تأخر مشروع حماية جربة من الفيضانات
أرجع وزارة التجهيز والإسكان تأخر مشروع حماية حومة السوق وميدون وأجيم بجزيرة جربة من الفيضانات إلى ضرورة استكمال دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وفق مقتضيات اتفاقية القرض مع البنك الدولي، معلنةً في الوقت نفسه اعتزامها الإعلان عن طلب عروض الأشغال قبل موفى سنة 2026.
وجاء توضيح وزارة التجهيز والإسكان رداً على سؤال كتابي تقدّم به النائب بـمجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين غسان يامون، بشأن أسباب تعطل مشروع حماية مدينة حومة السوق من الفيضانات، ومآل الدراسات الفنية والاعتمادات المالية المرصودة له، والجهات المسؤولة عن التأخير.
وأوضحت الوزارة أن المشروع تمت برمجته ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تُقدّر بـ60 مليون دينار بـتمويل من البنك الدولي في إطار قرض لدعم الميزانية.
دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعيةوأضافت أن الالتزام بمقتضيات اتفاقية القرض وشروط الجهة الممولة استوجب إعداد دراسات للتأثيرات البيئية والاجتماعية، باعتبارها من المتطلبات الأساسية التي يتعين استيفاؤها قبل الانطلاق في تنفيذ المشروع.
وبحسب الوزارة، يهدف هذا الإجراء إلى احترام الشروط البيئية والاجتماعية المعتمدة من الجهة الممولة، وضمان تقييم الآثار المحتملة للمشروع على المحيط البيئي والاجتماعي، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لـلتوقي من التأثيرات السلبية أو الحد منها ومعالجتها عند الاقتضاء.
وأشارت إلى أنه تم، بالتنسيق مع البنك الدولي، تكليف خبير مختص بـإعداد هذه الدراسات، وهو ما تطلب وقتاً إضافياً للإعلان عن طلب العروض، وفق توضيح الوزارة.
وفيما يتعلق بـالخطوات المقبلة، أفادت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين بشأن مخطط التصرف البيئي والاجتماعي الخاص بـمشروع حماية مدن حومة السوق وميدون وأجيم من الفيضانات في أقرب الآجال.
وجاء توضيح وزارة التجهيز والإسكان رداً على سؤال كتابي تقدّم به النائب بـمجلس نواب الشعب عن ولاية مدنين غسان يامون، بشأن أسباب تعطل مشروع حماية مدينة حومة السوق من الفيضانات، ومآل الدراسات الفنية والاعتمادات المالية المرصودة له، والجهات المسؤولة عن التأخير.
وأوضحت الوزارة أن المشروع تمت برمجته ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تُقدّر بـ60 مليون دينار بـتمويل من البنك الدولي في إطار قرض لدعم الميزانية.
دراسات التأثيرات البيئية والاجتماعيةوأضافت أن الالتزام بمقتضيات اتفاقية القرض وشروط الجهة الممولة استوجب إعداد دراسات للتأثيرات البيئية والاجتماعية، باعتبارها من المتطلبات الأساسية التي يتعين استيفاؤها قبل الانطلاق في تنفيذ المشروع.
وبحسب الوزارة، يهدف هذا الإجراء إلى احترام الشروط البيئية والاجتماعية المعتمدة من الجهة الممولة، وضمان تقييم الآثار المحتملة للمشروع على المحيط البيئي والاجتماعي، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لـلتوقي من التأثيرات السلبية أو الحد منها ومعالجتها عند الاقتضاء.
وأشارت إلى أنه تم، بالتنسيق مع البنك الدولي، تكليف خبير مختص بـإعداد هذه الدراسات، وهو ما تطلب وقتاً إضافياً للإعلان عن طلب العروض، وفق توضيح الوزارة.
وفيما يتعلق بـالخطوات المقبلة، أفادت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين بشأن مخطط التصرف البيئي والاجتماعي الخاص بـمشروع حماية مدن حومة السوق وميدون وأجيم من الفيضانات في أقرب الآجال.
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