توزر: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني توزر وقفصة ببادرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
احتضن معهد تمغزة من ولاية توزر اليوم الأحد خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق مصحتي الضمان الاجتماعي بالمتلوي وصفاقس، ووجّهت خدماتها لفائدة سكان ولايتي توزر وقفصة من منظوري الصندوق وغيرهم، وفق الرئيس المدير العام المساعد للصندوق توفيق كاترو.
11 اختصاصاً طبياً و35 إطاراًوأفاد توفيق كاترو بأن هذه القافلة تتنزّل في إطار الخدمات الاجتماعية للصندوق، لا سيما إتاحة خدمات صحية للمناطق الداخلية، موضحاً أن القافلة أمّنت خدماتها في 11 اختصاصاً طبياً متنوعاً عن طريق قرابة 35 بين إطارات طبية وشبه طبية، فضلاً عن مشاركة مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بـتمكين عدد من المرضى من الآلات الضرورية.
وذلك بشكل مجاني فيما يتعلق بجميع الخدمات المتعلقة سواء العيادات والفحوصات التكميلية والأدوية وتوزيع آلات وأخذ قياسات لبعض الآلات.
مشاركة "الكنام"ولفت إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يشارك من جهته في فعاليات القافلة بـتقديم خدمات تكفّل بمجموعة من المرضى من ناحية مصاريف العلاج والأدوية، مضيفاً أن الإقبال يُعتبر طيباً حتى الآن.
وأكد الرئيس المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المشاركين، سواء في التنظيم أو ضمن الإطار الطبي وشبه الطبي، على أتمّ الاستعداد لاستقبال جميع الوافدين على القافلة مهما كان عددهم، وذلك عقب تنفيذ حملة تحسيسية لـحثّ المواطنين على الإقبال على خدماتها، والتنسيق مع السلط الجهوية في قفصة وتوزر لـتيسير تنقّلهم وتوجيههم.
11 اختصاصاً طبياً و35 إطاراًوأفاد توفيق كاترو بأن هذه القافلة تتنزّل في إطار الخدمات الاجتماعية للصندوق، لا سيما إتاحة خدمات صحية للمناطق الداخلية، موضحاً أن القافلة أمّنت خدماتها في 11 اختصاصاً طبياً متنوعاً عن طريق قرابة 35 بين إطارات طبية وشبه طبية، فضلاً عن مشاركة مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بـتمكين عدد من المرضى من الآلات الضرورية.
وذلك بشكل مجاني فيما يتعلق بجميع الخدمات المتعلقة سواء العيادات والفحوصات التكميلية والأدوية وتوزيع آلات وأخذ قياسات لبعض الآلات.
مشاركة "الكنام"ولفت إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يشارك من جهته في فعاليات القافلة بـتقديم خدمات تكفّل بمجموعة من المرضى من ناحية مصاريف العلاج والأدوية، مضيفاً أن الإقبال يُعتبر طيباً حتى الآن.
وأكد الرئيس المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المشاركين، سواء في التنظيم أو ضمن الإطار الطبي وشبه الطبي، على أتمّ الاستعداد لاستقبال جميع الوافدين على القافلة مهما كان عددهم، وذلك عقب تنفيذ حملة تحسيسية لـحثّ المواطنين على الإقبال على خدماتها، والتنسيق مع السلط الجهوية في قفصة وتوزر لـتيسير تنقّلهم وتوجيههم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340739