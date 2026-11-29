11 اختصاصاً طبياً و35 إطاراً



مشاركة "الكنام"



احتضنمناليومخدماتنظّمهاعن طريق، ووجّهت خدماتها لفائدةمن، وفقوأفادبأن هذهتتنزّل في إطار، لا سيما، موضحاً أنأمّنت خدماتها فيعن طريق قرابةبين، فضلاً عن مشاركةبـمنوذلكفيما يتعلق بجميعالمتعلقة سواءلبعضولفت إلى أنيشارك من جهته في فعالياتبـبمجموعة منمن ناحية، مضيفاً أنيُعتبرحتى الآن.وأكدأن، سواء فيأو ضمن، علىلاستقبال جميععلىمهما كان، وذلك عقب تنفيذلـعلى الإقبال على، وفيلـ