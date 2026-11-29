ذكّر المنظمون للدورة 43 لمهرجان نظرات من إفريقيا التي ستقام من 8 إلى 17 أفريل 2027، في مونريال بكندا أن آخر أجل لتقديم الأفلام للمشاركة في هذه الدورة يغلق يوم 30 نوفمبر 2026ويمكن للسينمائيين المخرجين والمنتجين وغيرهم من إرسال طلبات المشاركة عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال تعمير الاستمارة المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية.ويعد مهرجان "نظرات من إفريقيا" أكبر تظاهرة سينمائية مخصصة للسينما الإفريقية والشتات الإفريقي ويقام سنويا في مونريال، وهو يهدف منذ تأسيسه سنة 1985 إلى التعريف بالثقافات الإفريقية وتعزيز الحوار الثقافي ومكافحة التمييز من خلال الفن السابع.ويعرض المهرجان سنويا أكثر من 100 فيلم تتنوع بين الروائي الطويل والقصير والوثائقي والمسلسلات وأفلام التحريك. كما يتضمن عروضاً موسيقية ومعارض فنية وندوات فكرية وعروضاً سينمائية مجانية تعرض في الهواء الطلق.