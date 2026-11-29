اختتمت فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولي "الإبداع والرقمنة والإنسانيات" بالتأكيد على ضرورة إخضاع الذكاء الاصطناعي لمساءلة نقدية وحوكمة أخلاقية، بالتوازي مع إدماج اللغة العربية في إنتاج المعرفة الرقمية لضمان الاستقلال المعرفي.جاء ذلك في ختام هذه التظاهرة التي احتضنتها منطقة ياسمين الحمّامات من 25 إلى 27 نوفمبر 2026، بمبادرة من جمعية الملتيميديا والسمعي البصري وشركائها العلميين والثقافيين، وبمشاركة نخبة من الباحثين والفنانين والمهنيين.وبعيدا عن الانبهار بالأدوات التوليدية، ركزت نقاشات المشاركين، على ضرورة تفكيك شروط إنتاجها، إذ أكد جل المتدخلين على أن البيانات والأرشيفات التي تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست محايدة. وأشاروا إلى أن طريقة اختيار هذه البيانات وترتيبها قد تعيد إنتاج علاقات القوة القائمة وتكرّس ترتيب/أولوية التمثيل، مما يؤدي إلى إقصاء صور وتجارب معينة.وشدد الأساتذة المختصون والباحثون المتدخلون في مختلف الجلسات، على وجوب تأطير استخدام هذه التقنيات، واستعرض رئيس جامعة منوبة عامر الشريف، بالمناسبة، تجربة الجامعة في حوكمة الذكاء الاصطناعي وما أنجزته في هذا السياق من خلال اعتماد سياسة تقوم على الاستخدام الرشيد والمسؤول، وعلى وضع مواثيق موجّهة إلى مختلف مكوّنات المجتمع الجامعي. وهو توجه يعكس أهمية أن يتجاوز النقاش ثنائية القبول والرفض إلى البحث عن أطر مؤسساتية وأخلاقية قادرة على مواكبة التحوّلات، وتحديد المسؤوليات، وتطوير الاستخدامات دون التخلي عن الدور النقدي للجامعة.وتم تقديم دراسة ميدانية حول «إيكولوجيا الإبداع الهجين» تناولت إشكاليات الأصالة والسلطة العلمية والملكية الفكرية في ظل الإنتاج المشترك مع الأنظمة التوليدية، فيما طرحت المحاضرات الافتتاحية خلال هذا المؤتمر قضايا التأويل والسلطة وآفاق بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي ومنصف.وفي اليوم الختامي سلطت المقرّرة العامة للمؤتمر، المؤرخة قمر بن دانة، الضوء على مسألة لغة العمل وأهميتها في تطوير البحث في الإنسانيات الرقمية، مشيرة إلى التفاوت اللغوي في المداخلات العلمية الـ87 التي توزعت بين 71 مداخلة بالفرنسية، و14 بالعربية، ومداخلتين بالإنقليزية.وشددت على أن هذا التفاوت يعكس طبيعة مسارات التعاون العلمي والتكوين الجامعي في تونس، مما يستدعي إدماج اللغة العربية، (الفصحى والدارجة)، في إنتاج المعرفة الرقمية وتداولها. وبينت بن دانة أن ذلك يجب ألا يقتصر على ترجمة المصطلحات، بل يتطلب بناء معجم علمي قادر على استيعاب المفاهيم الجديدة وتطوير أدوات البحث وقراءة التراث والأرشيف التونسيين وتأويلهما، لتكون اللغة شرطا لإنتاج معرفة متجذرة في سياقها الاجتماعي ومنفتحة على الفضاءات العلمية الأخرى.وجدير بالتذكير أن هذا المؤتمر ومخرجاته يندرجان ضمن مسار بحثي وعمل ميداني انطلق منذ سنة 2023، واعتمد مقاربة عابرة للاختصاصات جمعت الإعلاميين والفنانين والمؤرخين وعلماء الاجتماع.ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، من المنتظر أن تُتوّج هذه الأعمال بإصدار عدد خاص بهذا الموضوع في شهر جوان المقبل بالتعاون مع مجلة «IBLA»، لتوثيق أبرز المداخلات بعد خضوعها للتقييم العلمي من قبل لجنة علمية مشتركة.