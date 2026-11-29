تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة من 3 إلى 5 ديسمبر 2026، مؤتمرا دوليا حول التمثلات الجندرية في أزمنة الأزمات والتحولات التاريخية، وذلك بمشاركة باحثين وأكاديميين من تونس وخارجها.وينتظم هذا المؤتمر ببادرة من "جمعية منتدى قرطاج" بالشراكة مع جامعة تونس ومؤسسة تونس للتّنمية وكرسي "سنغور" للفرنكوفونية بجامعة تونس، والجمعيّة التونسية للفنون البصريّة إلى جانب عدد من المخابر والمؤسسات الأكاديمية.وتهدف هذه التظاهرة إلى تفكيك الجندر باعتباره "بناءً ثقافيا ومفهوما هوياتيا" يحدد علاقات السلطة، مع التركيز بشكل خاص على كيفية إعادة تشكل الأدوار الجندرية وتحدي الموروث الثقافي أثناء المحطات التاريخية الكبرى كعصر النهضة، والثورات العربية والأوروبية، ونضالات التحرر من الاستعمار، وذلك وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين.وتستعرض الورقة العلمية للمؤتمر مسألة الجندر من مقاربات بحثية مختلفة، مع التركيز على تطور المقاربات الاجتماعية والنفسية بدءا من الرؤى الوظيفية (مثل مقاربات دوركايم وجون ستيوارت مل)، مرورا بالأنثروبولوجيا مع مارغريت ميد ، فضلا عن إضاءات حول أطروحات فرانسواز هيريتيه حول "الهيمنة الذكورية"، ونظرية جوديث بتلر ومفهوم "التقاطع" عند كيمبرلي كرينشو، وصولا إلى أطروحات نسوية الموجة الثالثة.ويسلط المؤتمر الضوء على دور "الممارسات اللغوية والخطابية" كمرآة تعكس ديناميكيات السلطة ومقاومة الأدوار التقليدية أثناء الأزمات بالإضافة إلى تخصيص حيز هام لدراسة "جماليات الجسد في الفنون التشكيلية والبصرية".وترتكز المحاور العلمية والفكرية لبرنامج المؤتمر على أربعة أبعاد رئيسية تعكس تنوع المقاربات بين الفلسفة، والفنون البصرية، والثقافة الرقمية، والتراث الأدبي، وهي البعد الحضاري وإشكالية الخطاب الجندري، والجسد والتمثلات الجندرية في الفنون البصرية والمشهدية، والفضاء العام والنشاط الفني والثقافة الرقمية، فضلا عن طرح مسألة النهضة العربية وتفكيك التراث الأدبي.ويتولى التنسيق العام للمؤتمر الأستاذ المتميز بجامعة تونس جميل شاكر كما تضم الهيئة العلمية للمؤتمر كلا من نائبة رئيس جامعة تونس آمنة بلطيف، وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس صلاح الدين بن فرج، ومديرة مخبر Intersignes بجامعة تونس سامية قصاب الشرفي، والأستاذ بجامعة تونس الهادي العيادي. وفضلا عن هذه الأسماء تتضمن اللجنة العلمية ولجنة تنظيم المؤتمر مشاركة واسعة لأساتذة وباحثين من عدد من الجامعات التونسية والفرنسية.