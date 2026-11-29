في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الجهوي للقضاء على النقاط السوداء لفضلات الهدم و البناء، تابع والي سوسة ،سفيان التنفوري عملية التدخل الجهوي للنظافة بحي بن عون القلعة الصغرى لإزالة المظاهر المخلة بالبيئةوتم رفع حوالي 400 طن من فواضل الهدم و البناء عن طريق توفير 10 شاحنات وآلات "كاسحة" في إطار عمل بلدي جهوي تشاركيوأكد الوالي على ضرورة مضاعفة الجهود ،ومواصلة التدخلات للقضاء النهائي على هذه النقاط السوداء، داعيا متساكني المنطقة إلى دعم المجهود البلدي للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئةوتتواصل في نفس الإطار،عمليات التدخل بمختلف جهات الولاية حيث شرعت بلدية "قريميط هيشر"تعهدها بالنقطة السوداء الكائنة بمنطقة سيدي سعيدان، ومن المتوقع إزالتها مع موفى الأسبوع الحاليكما قامت بلدية الكندار بإزالة نقطة سوداء لفواضل الهدم و البناء بعمادة البشاشمةوتتواصل أيضا، عمليات رفع فواضل البناء من الشوارع الفرعية بالحي الجديد "هرقلة" بهدف القضاء على هذه النقاط لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل اليومي البلدي قصد الرفع من مؤشر النظافة بالجهةو أكدت السلط الجهوية مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات مع دعوة المواطنين ،والمجتمع المدني للانخراط في المجهود الوطني لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة