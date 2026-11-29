سوسة: رفع حوالي 400 طن من فواضل الهدم و البناء بالقلعة الصغرى
في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الجهوي للقضاء على النقاط السوداء لفضلات الهدم و البناء، تابع والي سوسة ،سفيان التنفوري عملية التدخل الجهوي للنظافة بحي بن عون القلعة الصغرى لإزالة المظاهر المخلة بالبيئة
وتم رفع حوالي 400 طن من فواضل الهدم و البناء عن طريق توفير 10 شاحنات وآلات "كاسحة" في إطار عمل بلدي جهوي تشاركي
وأكد الوالي على ضرورة مضاعفة الجهود ،ومواصلة التدخلات للقضاء النهائي على هذه النقاط السوداء، داعيا متساكني المنطقة إلى دعم المجهود البلدي للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة
وتتواصل في نفس الإطار،عمليات التدخل بمختلف جهات الولاية حيث شرعت بلدية "قريميط هيشر"تعهدها بالنقطة السوداء الكائنة بمنطقة سيدي سعيدان، ومن المتوقع إزالتها مع موفى الأسبوع الحالي
كما قامت بلدية الكندار بإزالة نقطة سوداء لفواضل الهدم و البناء بعمادة البشاشمة
وتتواصل أيضا، عمليات رفع فواضل البناء من الشوارع الفرعية بالحي الجديد "هرقلة" بهدف القضاء على هذه النقاط لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل اليومي البلدي قصد الرفع من مؤشر النظافة بالجهة
و أكدت السلط الجهوية مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات مع دعوة المواطنين ،والمجتمع المدني للانخراط في المجهود الوطني لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة
وتم رفع حوالي 400 طن من فواضل الهدم و البناء عن طريق توفير 10 شاحنات وآلات "كاسحة" في إطار عمل بلدي جهوي تشاركي
وأكد الوالي على ضرورة مضاعفة الجهود ،ومواصلة التدخلات للقضاء النهائي على هذه النقاط السوداء، داعيا متساكني المنطقة إلى دعم المجهود البلدي للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة
وتتواصل في نفس الإطار،عمليات التدخل بمختلف جهات الولاية حيث شرعت بلدية "قريميط هيشر"تعهدها بالنقطة السوداء الكائنة بمنطقة سيدي سعيدان، ومن المتوقع إزالتها مع موفى الأسبوع الحالي
كما قامت بلدية الكندار بإزالة نقطة سوداء لفواضل الهدم و البناء بعمادة البشاشمة
وتتواصل أيضا، عمليات رفع فواضل البناء من الشوارع الفرعية بالحي الجديد "هرقلة" بهدف القضاء على هذه النقاط لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل اليومي البلدي قصد الرفع من مؤشر النظافة بالجهة
و أكدت السلط الجهوية مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات مع دعوة المواطنين ،والمجتمع المدني للانخراط في المجهود الوطني لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة
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