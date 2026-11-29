اختتمت أمس الجمعة بمدينة سوسة، فعاليات اجتماع ائتلاف مشروع "BridgeAI" الأوروبي المتوسطي، الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام (من 25 إلى 27 نوفمبر)، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات الشريكة في مجال التكنولوجيا الفلاحية.وائتلاف مشروع BridgeAI (ويشار إليه في سياق التعاون المتوسطي بمشروع PRIMA BridgeAI) هو تحالف بحثي وتطبيقي دولي يجمع بين جامعات، ومراكز بحث علمي، وشركات تكنولوجية ناشئة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط (أوروبا وشمال افريقيا)، بهدف نقل حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) من المختبرات إلى الحقول الزراعية.​وحسب بلاغ لجامعة سوسة اليوم السبت، خصصت أشغال هذا اللقاء، الذي ينعقد بعد سبعة أشهر من الانطلاق الفعلي للمشروع، لتقييم مدى تقدم الإنجاز واستعراض المستجدات المتعلقة بحالات الاستخدام الزراعي الأربع المعتمدة. كما أفضت جلسات العمل المشتركة إلى التوافق حول مكونات البنية التقنية، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وضبط خارطة الطريق الخاصة بالأشهر المقبلة.​وشمل برنامج الاجتماع تنظيم زيارات ميدانية لاثنين من المواقع التجريبية النموذجية في تونس، بهدف مطابقة الحلول التكنولوجية مع الواقع الفلاحي الميداني واحتياجات المنتجين، حيث شملت الجولة الأولى موقعا تجريبيا لزراعة الرمان، تم خلاله استعراض تقنيات توظيف أجهزة الاستشعار والبيانات الزراعية في مراقبة المحاصيل وإدارتها، فيما خصصت الزيارة الثانية لمزرعة تجريبية للمراعي، للاطلاع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة القائمة على البيانات في تطوير تربية الماشية وتحسين التصرف في المراعي.​​ويرتكز عمل هذا الائتلاف على محاور أساسية أهمها سد الفجوة (ومن هنا جاءت تسمية Bridge أي الجسر) بين الأبحاث المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وبين التطبيق العملي في الزراعة، لمساعدة المزارعين على مواجهة تحديات تغير المناخ، ونقص المياه، وتحسين الإنتاجية.ويعتمد المشروع على ​النهج التطبيقي حيث لا يكتفي بالجانب النظري، بل يختبر تقنياته في 4 حالات استخدام زراعية واقعية في دول متوسطية مختلفة (من بينها تونس)، تشمل إدارة الري، ومراقبة صحة المحاصيل (مثل الرمان والزيتون)، وتحسين إدارة المراعي وتربية الماشية.ويضم الائتلاف مؤسسات أكاديمية وشركات تقنية متخصصة، من بينها في تونس جامعة سوسة (الجانب الأكاديمي والبحثي) وشركة MooMe التونسية الناشئة المتخصصة في حلول التكنولوجيا الفلاحية وإدارة الماشية، إلى جانب شركاء أوروبيين ومتوسطيين آخرين.