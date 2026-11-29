احتضنت دار الشباب منزل بورقيبة من ولاية بنزرت يوم السبت فعاليات المحطة الاولى من القافلة الجهوية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب تحت شعار التكوين المهني: آلية مبتكرة ودامجة في خدمة الشباب"وانتظمت القافلة الجهوية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت، في إطار شراكة بين وزارتي الشباب والرياضة ،والتكوين المهني والتشغيل، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرةوتهدف هذه المبادرة إلى تقريب خدمات مراكز التكوين المهني على المستوى الجهوي و الوطني،والتعريف بالاختصاصات المتوفرة ،والدورات التكوينية المقبلةكما تهدف هذه القافلة الى التعريف بالقطاعات الواعدة في مجال التكوين المهني، ومرافقة الشباب والناشئة في عملية اختيار المسارات المناسبة لمؤهلاتهم وتطلعاتهم، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغلوشهدت القافلة حضور ممثلي المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني، ومركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة ،الى جانب طالبي التكوين من الشباب ،والأولياءيشار الى ان القافلة الجهوية ستحط رحالها في المحطة القادمة بدار الشباب بماطر