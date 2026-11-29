تكون السباحة التونسية ممثلة بثلاثة أسماء في بطولة العالم للسباحة في الحوض الصغير (25 متراً)، التي تحتضنها العاصمة الصينية، وهموسيشاركفي ثلاثة سباقات للسباحة الحرة، وهيويملك الحفناوي سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزهاخلال الألعاب الأولمبية بطوكيو سنة 2021، إلى جانب ذهبيتين في بطولة العالم بفوكووكا اليابانية سنة 2023، في سباقي، فضلاً عن فضية بطولة العالم في الحوض الصغير بأبو ظبي سنة 2021.من جهته، يخوضمنافسات سباقي، معززاً رصيده من الإنجازات، بعد تتويجه بذهبيتين في بطولة العالم بسنغافورة سنة 2025 في الحوض الكبير، في السباقين نفسيهما.كما سبق للجوادي أن أحرزفي بطولة العالم للحوض الصغير ببودابست سنة 2024، في سباقي 1500 و800 متر سباحة حرة على التوالي.أما السباح، فسيشارك في سباقي، بعدما أحرز الميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة، التي احتضنتها مدينة تارانتو الإيطالية في أوت الماضي.وتعلّق السباحة التونسية آمالاً على هذا الثلاثي لتقديم مشاركة مميزة في الموعد العالمي، ومواصلة تأكيد حضور تونس في المنافسات الدولية.