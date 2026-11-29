بطولة العالم للسباحة ببيكين: السباحة التونسية ممثلة بالثلاثي أحمد أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي ومحمد ياسين بن عباس
تكون السباحة التونسية ممثلة بثلاثة أسماء في بطولة العالم للسباحة في الحوض الصغير (25 متراً)، التي تحتضنها العاصمة الصينية بيكين من 1 إلى 6 ديسمبر المقبل، وهم أحمد أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي ومحمد ياسين بن عباس.
وسيشارك أحمد أيوب الحفناوي (23 عاماً) في ثلاثة سباقات للسباحة الحرة، وهي 400 و800 و1500 متر.
ويملك الحفناوي سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها الميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة خلال الألعاب الأولمبية بطوكيو سنة 2021، إلى جانب ذهبيتين في بطولة العالم بفوكووكا اليابانية سنة 2023، في سباقي 800 و1500 متر سباحة حرة، فضلاً عن فضية بطولة العالم في الحوض الصغير بأبو ظبي سنة 2021.
من جهته، يخوض أحمد الجوادي (21 عاماً) منافسات سباقي 800 و1500 متر سباحة حرة، معززاً رصيده من الإنجازات، بعد تتويجه بذهبيتين في بطولة العالم بسنغافورة سنة 2025 في الحوض الكبير، في السباقين نفسيهما.
كما سبق للجوادي أن أحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم للحوض الصغير ببودابست سنة 2024، في سباقي 1500 و800 متر سباحة حرة على التوالي.
أما السباح محمد ياسين بن عباس (21 عاماً)، فسيشارك في سباقي 100 و200 متر سباحة على الظهر، بعدما أحرز الميدالية البرونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة، التي احتضنتها مدينة تارانتو الإيطالية في أوت الماضي.
وتعلّق السباحة التونسية آمالاً على هذا الثلاثي لتقديم مشاركة مميزة في الموعد العالمي، ومواصلة تأكيد حضور تونس في المنافسات الدولية.
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