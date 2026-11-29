التانيت الذهبي لمسرحية “مأتم الوالد” العراقية



تويجات موازية تحتفي بالمسرح في مختلف الفضاءات



أسدل الستار مساء يوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي على فعاليات الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، التي انتظمت من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري، بعد أسبوع حافل بالعروض والتجارب المسرحية المتنوعة، بمشاركة فنانين ومبدعين من تونس وعديد البلدان.وتحت شعار “تنبض بالحياة، تنبض بالمسرح”، احتفت هذه الدورة بالفن الرابع بمختلف مدارسه وتوجهاته الجمالية والفكرية، من الأعمال المستلهمة من النصوص المسرحية العالمية والمؤلفات الأدبية إلى تجارب مسرح العبث، لتتيح لجمهور الفن الرابع فرصة الاطلاع على تجارب مسرحية متنوعة من بلدان وثقافات مختلفة، يُعرض بعضها لأول مرة في تونس.وعلى امتداد ثمانية أيام، تنوعت البرمجة بين العروض المسرحية التي احتضنتها الفضاءات الثقافية والمسارح، وعروض مسرح الشارع ومسرح الطفل، إلى جانب قسم مسرح الحرية المخصص لمراكز الإصلاح والمؤسسات السجنية، وبرنامج اكتشاف المواهب، وفعاليات المهرجان في الجهات، فضلا عن الورشات الفنية والمنتدى المسرحي الدولي ولقاءات الوفاء والتكريم.وشهد حفل الاختتام تتويج ثلاثة أعمال مسرحية بالجوائز الكبرى للمسابقة الرسمية، إذ آلت جائزة التانيت الذهبي إلى المسرحية العراقية “مأتم الوالد”، نص وإخراج مهند هادي، فيما حصدت المسرحية التونسية “تشايكا” لمعز المرابط التانيت الفضي، وعادت جائزة التانيت البرونزي إلى المسرحية البحرينية “أرواح عالقة” لحسن الإسكافي.وتحصل جابر جوخدار من سوريا على جائزة أفضل أداء رجالي عن دوره في مسرحية “بروفة يوم الحساب”، فيما آلت جائزة أفضل أداء نسائي إلى الممثلة أدفانس ويكي (Udvance Weke) من البنين عن دورها في مسرحية “الغريقة”.كما فازت مسرحية “مأتم الوالد” بجائزة أفضل سينوغرافيا، فيما نال معز المرابط جائزة أفضل إخراج عن مسرحية “تشايكا”، وعادت جائزة أفضل نص مؤلف إلى مسرحية “الغريقة” من البنين، عن نص للاتيسيا أجانوهون (Laetitia Ajanohun) وإخراج باردول ميغان.وتألفت لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية من عبد الرؤوف الباسطي رئيسا، وعضوية كل من كارول كاريميرا (رواندا) وروجيه عساف (لبنان) ووليد عوني (لبنان) ومعز القديري (تونس) مقررا.وكانت لجنة الفرز قد أعلنت عن اختيار 12 عملا مسرحيا من 11 دولة للمشاركة في المسابقة الرسمية، غير أن عدد الأعمال التي خاضت فعليا غمار التنافس على جوائز المهرجان استقر عند 11 عملا، مثلت كلا من تونس والسنغال والبحرين وسوريا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبنين والعراق ولبنان.وتوزعت الأعمال المشاركة على مسرحيات “آخر خط مستقيم” لسيدي فال من السنغال، و”أرواح عالقة” لحسن الإسكافي من البحرين، و”بروفة يوم الحساب” لماهر صليبي من سوريا، و”تشايكا” لمعز المرابط من تونس، و”الجريمة والعقاب” لمحمود الحسيني المعروف بـ”كاجو” من مصر، و”سبع عشرة ساعة” لعبد الله آل علي من الإمارات العربية المتحدة، و”عرس الدم” لياسين أحجام من المغرب، و”الغريقة” لباردول ميغان من البنين، و”مأتم الوالد” لمهند هادي من العراق، و”ممرات الخوف” لمحمد ضياء المنصوري من تونس، و”ميديا.. لعنة الآلهة” لمحمد وهبي من لبنان.وشملت التتويجات الموازية للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية عددا من الأعمال المشاركة في قسم مسرح الحرية، المخصص لمراكز الإصلاح والمؤسسات السجنية، في إطار تثمين التجارب المسرحية المنجزة داخل هذه الفضاءات.ففي فئة مراكز الإصلاح، آلت المرتبة الثالثة إلى مسرحية “وجيعة”، نص وإخراج محمود الغابري، عن مركز الإصلاح بسوق الجديد، فيما تحصلت مسرحية “جام وكومنتر”، نص وإخراج خلود المثناني، عن مركز الإصلاح بسيدي الهاني، على المرتبة الثانية. أما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب مسرحية “جدار الفخر”، نص وإخراج خالد العمدوني وأيمن بالحاج سالم، عن مركز الإصلاح بالمروج.وفي فئة نوادي المؤسسات السجنية، تحصلت مسرحية “غلطة وأخواتها”، نص مودع مبدع وإخراج عبد الغني بن عمارة، عن سجن قبلي، على المرتبة الثالثة، فيما عادت المرتبة الثانية إلى مسرحية “ندم”، إخراج مودع مبدع، عن سجن الناظور. أما الجائزة الكبرى فآلت إلى مسرحية “دراكولا وشهريار والحقيقة التائهة”، نص وإخراج مودع مبدع، عن سجن برج الرومي.وفي سياق التتويجات الموازية، فازت مسرحية “الصباط” للمخرج محمد منير العرقي بجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير لسنة 2026، وذلك خلال حفل انتظم صباح اليوم السبت بالعاصمة، قبل ساعات من الاختتام الرسمي للمهرجان، تقديرا لما يضطلع به المسرح من دور في ترسيخ قيم الحرية والتعبير والإبداع.