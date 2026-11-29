كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الثانية): الجيش الملكي المغربي يتغلب على دوربان سيتي الجنوب إفريقي بثلاثية



كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الأولى): الرجاء المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام كارا الطوغولي



فازعلىبأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ببركان، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وسجل أهداف نهضة بركانفي الدقائق، وفي الدقيقة، في حين جاء هدف كولومب عن طريق اللاعببالخطأ في مرماه في الدقيقةوبفضل هذا الفوز، يتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى عن هذه الجولة، التي تجمع بيناليوم الأحد.فازعلىبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم السبت، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.وافتتححصة التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة، قبيل نهاية الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الضيوف من تقليص الفارق عبر اللاعبفي الدقيقة، غير أنعزز تفوق الجيش الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقةوكانقد تغلب على مضيفهبنتيجة، يوم الجمعة، لحساب المجموعة ذاتها.اكتفىبالتعادل السلبي أمام ضيفه، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.وبهذه النتيجة، حصد كل من الفريقين أول نقطة له في دور المجموعات.وتجمع المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، اليوم الأحد بالقاهرة، بين