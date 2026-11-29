رابطة أبطال إفريقيا: نهضة بركان المغربي يكتسح كولومب الكاميروني برباعية
فاز نهضة بركان المغربي على كولومب الكاميروني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ببركان، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل أهداف نهضة بركان أسامة المليوي في الدقائق 20 و75 و77، وحمزة الراجي في الدقيقة 71، في حين جاء هدف كولومب عن طريق اللاعب منير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.
وبفضل هذا الفوز، يتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى عن هذه الجولة، التي تجمع بين سيمبا وأورلاندو بيراتس اليوم الأحد.
كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الثانية): الجيش الملكي المغربي يتغلب على دوربان سيتي الجنوب إفريقي بثلاثيةفاز الجيش الملكي المغربي على دوربان سيتي الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم السبت، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وافتتح أحمد حمودان حصة التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 44، قبيل نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الضيوف من تقليص الفارق عبر اللاعب دومبيا في الدقيقة 50، غير أن مروان لوادني عزز تفوق الجيش الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83.
وكان أهلي طرابلس الليبي قد تغلب على مضيفه نادي عزام التنزاني بنتيجة 2-1، يوم الجمعة، لحساب المجموعة ذاتها.
كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الأولى): الرجاء المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام كارا الطوغولياكتفى الرجاء الرياضي المغربي بالتعادل السلبي أمام ضيفه كارا الطوغولي، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، حصد كل من الفريقين أول نقطة له في دور المجموعات.
وتجمع المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، اليوم الأحد بالقاهرة، بين الأهلي المصري وبريميرو دي أغوستو الأنغولي.
وسجل أهداف نهضة بركان أسامة المليوي في الدقائق 20 و75 و77، وحمزة الراجي في الدقيقة 71، في حين جاء هدف كولومب عن طريق اللاعب منير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65.
وبفضل هذا الفوز، يتصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى عن هذه الجولة، التي تجمع بين سيمبا وأورلاندو بيراتس اليوم الأحد.
كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الثانية): الجيش الملكي المغربي يتغلب على دوربان سيتي الجنوب إفريقي بثلاثيةفاز الجيش الملكي المغربي على دوربان سيتي الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم السبت، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وافتتح أحمد حمودان حصة التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 44، قبيل نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الضيوف من تقليص الفارق عبر اللاعب دومبيا في الدقيقة 50، غير أن مروان لوادني عزز تفوق الجيش الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83.
وكان أهلي طرابلس الليبي قد تغلب على مضيفه نادي عزام التنزاني بنتيجة 2-1، يوم الجمعة، لحساب المجموعة ذاتها.
كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الأولى): الرجاء المغربي يكتفي بالتعادل السلبي أمام كارا الطوغولياكتفى الرجاء الرياضي المغربي بالتعادل السلبي أمام ضيفه كارا الطوغولي، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، حصد كل من الفريقين أول نقطة له في دور المجموعات.
وتجمع المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، اليوم الأحد بالقاهرة، بين الأهلي المصري وبريميرو دي أغوستو الأنغولي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340724