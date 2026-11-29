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يستهل لاعب التنس التونسي عزيز الواقع المصنف 486 عالميا مشواره ببطولة سوما باي المصرية المصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة الروسي سفياتسلاف غولين المصنف 370 عالميا يوم الاثنين لحساب الدور السادس عشر.

وتقام مقابلات بطولة سوما باي على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.