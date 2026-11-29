تُوّجت عدة مؤسسات وفاعلين في قطاع النسيج والملابس، مساء الجمعة، خلال فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرةالتي نظمتها الجامعة التونسية للنسيج والملابس، وشملت جوائزها مجالات الرقمنة والتصدير والنسيج الأخضر ورسكلة النفايات والابتكار والقيادة والتكوين الأكاديمي والعلامات التونسية.وشملت قائمة المتوجين، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،في المجال الرقمي، وفي صنف المؤسسة الناشئة المؤثرة، وفي التصدير المتميز، ومؤسسةفي النسيج الأخضر، ومؤسسةفي رسكلة نفايات النسيج.كما توجتعن علامةفي صنف الشباب المبدع، وعنفي صنف المرأة القيادية، وعنفي صنف المسيرين الشبان، فيما آلت جائزة التكوين الأكاديمي إلىوالطالبةوتحصلت العلامة التونسيةعلى جائزة العلامة التونسية المتوجة، فيما أسندت جائزة مسار التميز إلىوشاركت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،، في هذه التظاهرة بحضور عدد من السفراء ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابسوالمدير العام للنسيجوالمدير العام للمركز الفني للنسيج، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الفاعلين في قطاع النسيج والملابس.وتهدف هذه التظاهرة إلى تكريم المؤسسات الصناعية وتسليط الضوء على قصص النجاح في قطاع النسيج والملابس، بما من شأنه أن يحفز الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة على مزيد الإبداع والتجديد.ويضم قطاع النسيج والملابس نحوتوفر أكثر من، من بينهاذات تموقع عالمي وموجهة كليا للتصدير.ويساهم القطاع في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث مواطن الشغل ودفع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعديل الميزان التجاري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادراتهمع موفى السنة الحالية، رغم الصعوبات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، وفق بلاغ الوزارة.