قطاع النسيج: تتويج مؤسسات تونسية في الدورة الثالثة من تظاهرة «جوائز النسيج 2025»
تُوّجت عدة مؤسسات وفاعلين في قطاع النسيج والملابس، مساء الجمعة، خلال فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة «Tex Awards 2025» التي نظمتها الجامعة التونسية للنسيج والملابس، وشملت جوائزها مجالات الرقمنة والتصدير والنسيج الأخضر ورسكلة النفايات والابتكار والقيادة والتكوين الأكاديمي والعلامات التونسية.
وشملت قائمة المتوجين، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، «Enfavet Group» في المجال الرقمي، و«Green Pulse Vireluim» في صنف المؤسسة الناشئة المؤثرة، و«Décathlon» في التصدير المتميز، ومؤسسة «Tawrus/Groupe Oniverse» في النسيج الأخضر، ومؤسسة «SOTRAFIB» في رسكلة نفايات النسيج.
كما توجت رحمة شقني عن علامة «Rama Swimwear» في صنف الشباب المبدع، وريم ظريف عن TF PROD في صنف المرأة القيادية، وريم زرياط عن Coats في صنف المسيرين الشبان، فيما آلت جائزة التكوين الأكاديمي إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير والطالبة أمينة سلام.
وتحصلت العلامة التونسية «SKILLA/HOLIA» على جائزة العلامة التونسية المتوجة، فيما أسندت جائزة مسار التميز إلى «SKYLL A».
وشاركت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري، في هذه التظاهرة بحضور عدد من السفراء ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والمدير العام للنسيج صابر بن كيلاني والمدير العام للمركز الفني للنسيج محسن الميساوي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الفاعلين في قطاع النسيج والملابس.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تكريم المؤسسات الصناعية وتسليط الضوء على قصص النجاح في قطاع النسيج والملابس، بما من شأنه أن يحفز الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة على مزيد الإبداع والتجديد.
ويضم قطاع النسيج والملابس نحو 1400 مؤسسة توفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، من بينها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي وموجهة كليا للتصدير.
ويساهم القطاع في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث مواطن الشغل ودفع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعديل الميزان التجاري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادراته 9 مليارات دينار مع موفى السنة الحالية، رغم الصعوبات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، وفق بلاغ الوزارة.
وشملت قائمة المتوجين، وفق بلاغ صادر السبت عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، «Enfavet Group» في المجال الرقمي، و«Green Pulse Vireluim» في صنف المؤسسة الناشئة المؤثرة، و«Décathlon» في التصدير المتميز، ومؤسسة «Tawrus/Groupe Oniverse» في النسيج الأخضر، ومؤسسة «SOTRAFIB» في رسكلة نفايات النسيج.
كما توجت رحمة شقني عن علامة «Rama Swimwear» في صنف الشباب المبدع، وريم ظريف عن TF PROD في صنف المرأة القيادية، وريم زرياط عن Coats في صنف المسيرين الشبان، فيما آلت جائزة التكوين الأكاديمي إلى المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير والطالبة أمينة سلام.
وتحصلت العلامة التونسية «SKILLA/HOLIA» على جائزة العلامة التونسية المتوجة، فيما أسندت جائزة مسار التميز إلى «SKYLL A».
وشاركت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطياري، في هذه التظاهرة بحضور عدد من السفراء ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة والمدير العام للنسيج صابر بن كيلاني والمدير العام للمركز الفني للنسيج محسن الميساوي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الفاعلين في قطاع النسيج والملابس.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تكريم المؤسسات الصناعية وتسليط الضوء على قصص النجاح في قطاع النسيج والملابس، بما من شأنه أن يحفز الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة على مزيد الإبداع والتجديد.
ويضم قطاع النسيج والملابس نحو 1400 مؤسسة توفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، من بينها 200 مؤسسة مندمجة ذات تموقع عالمي وموجهة كليا للتصدير.
ويساهم القطاع في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث مواطن الشغل ودفع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعديل الميزان التجاري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادراته 9 مليارات دينار مع موفى السنة الحالية، رغم الصعوبات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، وفق بلاغ الوزارة.
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