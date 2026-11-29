قال المدير العام للغابات، محمد نوفل بن حاحا، يوم السبت، إنّه "تم رصد تمويلات بقيمة 8 ملايين دينار لتنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى استعادة المنظومات الغابية المتضرّرة من انتشار حشرة القلف، ولا سيما غابات الصنوبر الحلبي"، مشيرا إلى أنّه من المؤمل أن تنطلق الأشغال الفعليّة للبرنامج مطلع سنة 2027.وأوضح بن حاحا، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش إشرافه على إطلاق حملة لإعادة تشجير غابة القليع بمنطقة القلاع من معتمدية تالة بولاية القصرين، أن غابات الصنوبر الحلبي بالجهة تضرّرت كثيرا جراء انتشار حشرة القلف التي طالت المنظومات الغابية المتوسطية عموما، لذلك فإنّ التصدي لها يتطلب تنسيقا وتعاونا مع دول المغرب العربي والبلدان المتوسطية.وبيّن أنه تم في مرحلة أولى اعتماد القطع الصحي للأشجار المصابة كإجراء وقائي للحدّ من انتشار الحشرة إلى المناطق المجاورة، قبل إعداد برنامج متكامل لاستعادة المنظومة الغابية للصنوبر الحلبي، يقوم على تجديد الغطاء النباتي، وإدخال أنواع وأصناف جديدة من الأشجار الغابية، بإعتبار قابلية هذا الصنف للإشتعال بسرعة.وأضاف أن المشروع بلغ حاليا مرحلة الإعداد الإداري واستكمال الترتيبات اللازمة، علما أنّ تحديد المساحات التي سيشملها يرتبط بمنهجية التدخل والتمويلات والإمكانيات المتوفرة، وليس فقط بحجم المساحات المتضررة.وفي سياق متصل، أفاد المدير العام للغابات بأن المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق بمختلف أنحاء البلاد التونسية بلغت حوالي 29 ألفا و800 هكتار، وكانت ولايتا الكاف وزغوان الأكثر تضررا، وهو ما يستوجب مراجعة آليات الوقاية والتدخل لمجابهة الحرائق.وأشار إلى أن مصالح الغابات بصدد إعداد برنامج جديد استعدادا لصائفة 2027، بالتنسيق مع الحماية المدنية ومختلف الأطراف المتدخلة، يرتكز على استعمال التجهيزات الحديثة، وتطوير منظومات الإنذار المبكر، والاستباق، ومتابعة الغابات، بما يساهم في تحسين سرعة التدخل والحد من الخسائر.وبخصوص المحميات الطبيعية بولاية القصرين، وخاصّة محميتي جبل الشعانبي وجبل سمامة، أقرّ المدير العام للغابات بتعرض هذه المنظومات لأضرار كبيرة نتيجة الحرائق والتغيرات المناخية والعوامل البشرية، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإعادة تأهيل المحميات الوطنية والمحافظة على تنوعها البيولوجي.ولفت إلى أن استعادة المنظومات الغابية بالمحميتين تستوجب التنسيق مع المصالح الأمنية ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب توفير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الضرورية، بما يسمح بالتدخل للعناية بهما في أقرب الآجال.وتزامنا مع هذه الجهود، انطلقت اليوم السبت حملة لإعادة تشجير غابة القليع بمنطقة القلاع من معتمدية تالة، على مساحة 30 هكتارا، تشمل غراسة حوالي 28 ألف شجرة، بمبادرة من الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين، وبالشراكة مع دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.وأفاد رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بالقصرين، طارق الدخلاوي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج سنوي للجمعية لإعادة تشجير المناطق الغابية المتضرّرة من الحرائق بالجهة، حيث تمت خلال السنة المنقضية غراسة 10 آلاف شجرة من مختلف أصناف الصنوبر الحلبي والكالاتوس والأكاسيا على مساحة 10 هكتارات بمحيط سد البرك بمعتمدية العيون.وأكد، بالمناسبة، حرص الجمعية على مواصلة هذه الحملات، والتعهد بالمساحات المغروسة من خلال العناية بالأشجار وريّها، باعتبار أهمية الغابات في توفير الوسط الطبيعي الملائم لتكاثر الحيوانات، والمحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.