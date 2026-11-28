فاز، اليوم السبت، على نظيره البرتغالي بنتيجة، لحساب الجولة الثانية من دورة إسبانيا الدولية الودية التي تقام على مدى ثلاثة أيام، إلى غايةوكان المنتخب التونسي قد استهل، أمس، مشاركته في الدورة الإسبانية بهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجةوتختتم زميلات، غدا الأحد، مشاركتهن في الدورة بالتباري مع المنتخب الإسباني، انطلاقا من الساعةوتندرج المشاركة في هذه الدورة الدولية في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة فيالتي ستقام بتونس منجدير بالتذكير أن السباعي التونسي سيخوض الدور الأول من منافسات البطولة القارية، التي ستقام في نسختها السابعة والعشرين، ضمن، إلى جانب منتخبات