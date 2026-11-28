دورة إسبانيا الدولية الودية لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرتغالي 26-24
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، اليوم السبت، على نظيره البرتغالي بنتيجة 26-24، لحساب الجولة الثانية من دورة إسبانيا الدولية الودية التي تقام على مدى ثلاثة أيام، إلى غاية 29 نوفمبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي قد استهل، أمس، مشاركته في الدورة الإسبانية بهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 26-28.
وتختتم زميلات سندس حشانة، غدا الأحد، مشاركتهن في الدورة بالتباري مع المنتخب الإسباني، انطلاقا من الساعة الواحدة والربع ظهرا.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة الدولية في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بتونس من 2 إلى 12 ديسمبر القادم.
جدير بالتذكير أن السباعي التونسي سيخوض الدور الأول من منافسات البطولة القارية، التي ستقام في نسختها السابعة والعشرين، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا وأوغندا.
وكان المنتخب التونسي قد استهل، أمس، مشاركته في الدورة الإسبانية بهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 26-28.
وتختتم زميلات سندس حشانة، غدا الأحد، مشاركتهن في الدورة بالتباري مع المنتخب الإسباني، انطلاقا من الساعة الواحدة والربع ظهرا.
وتندرج المشاركة في هذه الدورة الدولية في إطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بتونس من 2 إلى 12 ديسمبر القادم.
جدير بالتذكير أن السباعي التونسي سيخوض الدور الأول من منافسات البطولة القارية، التي ستقام في نسختها السابعة والعشرين، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا وأوغندا.
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