نظم المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، بالشراكة مع قرية الأطفال "س و س" قمرت، تظاهرة صحية وتوعوية تحت شعار "طفولة آمنة دون إدمان"، وذلك يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وشهر حماية الطفولة في دورته الثانية.​وأُقيمت هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بتونس، في إطار تنفيذ البرامج الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الوقاية والتوعية والكشف المبكر عن مختلف أشكال الإدمان لدى الأطفال والمراهقين، وتأمين الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم، وذلك وفق بلاغ لمستشفى المنجي سليم​وسلط المشاركون الضوء، خلال فعاليات التظاهرة، على مخاطر الإدمان وتداعياته على صحة الطفل ونموه السليم، متناولين أشكاله المتعددة، وفي مقدمتها إدمان المواد المخدرة، والإدمان الرقمي، والعادات الغذائية غير الصحية، إضافة إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.​وشهد اليوم الأول، الذي احتضنه المستشفى الجامعي المنجي سليم بحضور المديرة الجهوية للصحة بتونس، إيمان السويسي، تنظيم سلسلة من الندوات العلمية ألقاها عدد من رؤساء الأقسام والأطباء والأخصائيين، من بينهم ​الدكتورة نادية قفال (رئيسة قسم الأذن والأنف والحنجرة) و​الدكتورة فاطمة الشرفي (رئيسة قسم الطب النفسي للأطفال) بمشاركة الدكتورة لوراس مدوري و​الدكتورة نور الهدى نويرة (رئيسة قسم الطب الاستعجالي) إلى جانب ​الأخصائيتين النفسانيتين بقرية الأطفال "س و س" قمرت، نور الهدى العمدوني وصفاء معاوية​​وتواصلت التظاهرة في يومها الثاني بمقر قرية الأطفال "س و س" قمرت، حيث انتظمت ورشات تثقيفية وتفاعلية موجهة للأطفال، أشرف على تأطيرها كل من الدكتورة نادية الحلوي والدكتور علي الجبالي من قسم الطب النفساني، إلى جانب فريق حفظ الصحة وأخصائيتين في التغذية بالمستشفى، وفريق الأخصائيين النفسانيين التابع للقرية.