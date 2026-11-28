الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية: العراق تتوّج بجائزة التانيت الذهبي وتونس تحصد جائزتين
فازت مسرحية "مأتم سيد الوالد"، نص وإخراج مهند هادي من العراق، بجائزة التانيت الذهبي للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية.
وآلت جائزة التانيت الفضي إلى مسرحية "تشايكا" التونسية، أما التانيت البرنزي فأُسند إلى مسرحية "أرواح عالقة" من البحرين.
وتحصل على جائزة أفضل أداء رجالي جابر جوخدار من سوريا عن مسرحية "بروفة يوم الحساب"، فيما آلت جائزة أفضل أداء نسائي للممثلة إدفانس ويكي (Udvance Weke) من البنين عن مسرحية "الغريقة".
وفازت مسرحية "مأتم سيد الوالد" من العراق بجائزة أحسن سينوغرافيا.
وتحصل معز المرابط عن مسرحيته "تشايكا" على جائزة أفضل إخراج، وآلت جائزة النص المؤلف إلى مسرحية "الغريقة" من البنين، نص لاتيسيا أجانوهون (Laetitia Ajanohun).
وتم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل اختتام الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وثلة من الفنانين والمسرحيين ورواد الفن الرابع.
وآلت جائزة التانيت الفضي إلى مسرحية "تشايكا" التونسية، أما التانيت البرنزي فأُسند إلى مسرحية "أرواح عالقة" من البحرين.
وتحصل على جائزة أفضل أداء رجالي جابر جوخدار من سوريا عن مسرحية "بروفة يوم الحساب"، فيما آلت جائزة أفضل أداء نسائي للممثلة إدفانس ويكي (Udvance Weke) من البنين عن مسرحية "الغريقة".
وفازت مسرحية "مأتم سيد الوالد" من العراق بجائزة أحسن سينوغرافيا.
وتحصل معز المرابط عن مسرحيته "تشايكا" على جائزة أفضل إخراج، وآلت جائزة النص المؤلف إلى مسرحية "الغريقة" من البنين، نص لاتيسيا أجانوهون (Laetitia Ajanohun).
وتم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل اختتام الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وثلة من الفنانين والمسرحيين ورواد الفن الرابع.
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