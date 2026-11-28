فازت مسرحية، نص وإخراجمن العراق، بجائزةللدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية.وآلت جائزةإلى مسرحيةالتونسية، أمافأُسند إلى مسرحيةمن البحرين.وتحصل على جائزةجابر جوخدار من سوريا عن مسرحية، فيما آلت جائزةللممثلة إدفانس ويكي (Udvance Weke) من البنين عن مسرحيةوفازت مسرحيةمن العراق بجائزةوتحصلعن مسرحيتهعلى جائزة، وآلت جائزةإلى مسرحيةمن البنين، نصوتم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل اختتام الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافيةوثلة من الفنانين والمسرحيين ورواد الفن الرابع.