الترتيب



في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت مساء اليوم السبت:- النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة:- الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري:- الملعب النابلي – اتحاد الأنصار:- النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي:- النجم الساحلي – شبيبة القيروان:- النجم الرادسي – شبيبة المنازه| الفريق | ن | ل || -------------------------- | ------ | -- || الاتحاد المنستيري || 17 || النادي الإفريقي || 17 || شبيبة القيروان || 17 || الدالية الرياضية بقرمبالية || 17 || النجم الساحلي || 17 || نجم حلق الوادي || 17 || شبيبة المنازه || 16 || الملعب النابلي || 17 || النادي الصفاقسي || 17 || النجم الرادسي || 21 || اتحاد الأنصار || 19 || النادي الرياضي بحمام سوسة || 17 |