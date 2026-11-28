بطولة كرة السلة (الجولة 17): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 28 نوفمبر 2026
قاعة القرجاني
- النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة: 85-63
قاعة قرمبالية
- الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري: 63-72
قاعة دار شعبان
- الملعب النابلي – اتحاد الأنصار: 75-68
قاعة البجاوي بصفاقس
- النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي: 59-49
الجمعة 27 نوفمبر 2026
قاعة حمام سوسة
- النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 58-82
الأحد 29 نوفمبر 2026
قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00
- النجم الرادسي – شبيبة المنازه
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| -------------------------- | ------ | -- |
| الاتحاد المنستيري | 32 | 17 |
| النادي الإفريقي | 32 | 17 |
| شبيبة القيروان | 31 | 17 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 28 | 17 |
| النجم الساحلي | 27 | 17 |
| نجم حلق الوادي | 26 | 17 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 23 | 17 |
| النادي الصفاقسي | 23 | 17 |
| النجم الرادسي | 16 | 21 |
| اتحاد الأنصار | 17 | 19 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 18 | 17 |
السبت 28 نوفمبر 2026
قاعة القرجاني
- النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة: 85-63
قاعة قرمبالية
- الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري: 63-72
قاعة دار شعبان
- الملعب النابلي – اتحاد الأنصار: 75-68
قاعة البجاوي بصفاقس
- النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي: 59-49
الجمعة 27 نوفمبر 2026
قاعة حمام سوسة
- النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 58-82
الأحد 29 نوفمبر 2026
قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00
- النجم الرادسي – شبيبة المنازه
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| -------------------------- | ------ | -- |
| الاتحاد المنستيري | 32 | 17 |
| النادي الإفريقي | 32 | 17 |
| شبيبة القيروان | 31 | 17 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 28 | 17 |
| النجم الساحلي | 27 | 17 |
| نجم حلق الوادي | 26 | 17 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 23 | 17 |
| النادي الصفاقسي | 23 | 17 |
| النجم الرادسي | 16 | 21 |
| اتحاد الأنصار | 17 | 19 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 18 | 17 |
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