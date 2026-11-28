بطولة ألمانيا: بايرن يتعادل في هامبورغ بعد طرد كيميش وبادربورن يفوز على شالكه
كلّفت لحظة جنون من يوزوا كيميش فريقه بايرن ميونيخ التعادل سلبياً مع مضيفه هامبورغ في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم السبت، مما فتح الباب أمام بروسيا دورتموند لـتوسيع فارق الصدارة إلى أربع نقاط غداً الأحد.
طرد كيميش في الدقيقة 44وتلقى القائد كيميش بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 44 بعدما جذب شعر ألكسندر روسينغ-ليليسيت بقوة ليُسقطه أرضاً، وذلك عندما اشتبكا خارج منطقة الجزاء.
ويتصدر دورتموند البطولة برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بايرن، الذي خاض حتى الآن 11 مباراة.
ويستضيف دورتموند باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، غداً الأحد.
التعادل الخامس لبايرنوهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يتعادل فيها بايرن ميونيخ سلبياً، وذلك بعد تعادله بـالنتيجة ذاتها على ملعب شالكه في سبتمبر الماضي، في نتيجة أنهت سلسلة تسجيله للأهداف في 59 مباراة متتالية في البطولة الألمانية.
وهذا التعادل الخامس لـبايرن، الذي لم يخسر بعد، هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثة تعادلات في آخر أربع مباريات، مما جعله يتأخر بـثماني نقاط عن نفس المرحلة من الموسم الماضي.
اكتساح بادربورن لشالكه 8 – 1وفي باقي مباريات اليوم، اكتسح بادربورن شالكه المهدد بـالنزول بنتيجة 8 – 1، ليحقق أكبر انتصار له على الإطلاق في البطولة.
وسجّل ستيفانو مارينو ثلاثية لـصاحب الأرض، الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم وقفز إلى المركز التاسع.
وأحرز ماريوس بولتر ثلاثية، بينما أحرز سعيد الملا هدفين ليقودا كولن لـلفوز 5 – 0 على إلفرسبرغ الصاعد حديثاً لـلبطولة.
وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لـإلفرسبرغ، الذي يبدو أن بدايته القوية لـلبطولة قد انتهت.
وفاز ماينتس بنتيجة 2 – 1 على أونيون برلين الذي يحتل المركز قبل الأخير.
طرد كيميش في الدقيقة 44وتلقى القائد كيميش بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 44 بعدما جذب شعر ألكسندر روسينغ-ليليسيت بقوة ليُسقطه أرضاً، وذلك عندما اشتبكا خارج منطقة الجزاء.
ويتصدر دورتموند البطولة برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بايرن، الذي خاض حتى الآن 11 مباراة.
ويستضيف دورتموند باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، غداً الأحد.
التعادل الخامس لبايرنوهذه المرة الثانية هذا الموسم التي يتعادل فيها بايرن ميونيخ سلبياً، وذلك بعد تعادله بـالنتيجة ذاتها على ملعب شالكه في سبتمبر الماضي، في نتيجة أنهت سلسلة تسجيله للأهداف في 59 مباراة متتالية في البطولة الألمانية.
وهذا التعادل الخامس لـبايرن، الذي لم يخسر بعد، هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثة تعادلات في آخر أربع مباريات، مما جعله يتأخر بـثماني نقاط عن نفس المرحلة من الموسم الماضي.
اكتساح بادربورن لشالكه 8 – 1وفي باقي مباريات اليوم، اكتسح بادربورن شالكه المهدد بـالنزول بنتيجة 8 – 1، ليحقق أكبر انتصار له على الإطلاق في البطولة.
وسجّل ستيفانو مارينو ثلاثية لـصاحب الأرض، الذي حقق فوزه الثالث هذا الموسم وقفز إلى المركز التاسع.
وأحرز ماريوس بولتر ثلاثية، بينما أحرز سعيد الملا هدفين ليقودا كولن لـلفوز 5 – 0 على إلفرسبرغ الصاعد حديثاً لـلبطولة.
وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لـإلفرسبرغ، الذي يبدو أن بدايته القوية لـلبطولة قد انتهت.
وفاز ماينتس بنتيجة 2 – 1 على أونيون برلين الذي يحتل المركز قبل الأخير.
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