انتظم اليوم السبت بولاية المنستير موكب افتتاح مكتب جديد للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، وذلك بحضور رئيس الجمعية ووالي المنستير، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين وممثلي الهياكل العمومية بالجهة.وقال رئيس الجمعية، محمد مقديش، بالمناسبة، أن افتتاح مكتب المنستير، وهو المكتب الرابع عشر ضمن شبكة مكاتب الجمعية، يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز انتشار الجمعية على المستوى الوطني وتوسيع تدخلاتها الاجتماعية والإنسانية بمختلف جهات الجمهورية.وأكد أن هذا المكتب الجديد الذي سيكون تحت إشراف قرية الأطفال بأكودة سيساهم في دعم الأنشطة الاجتماعية والإنسانية للجمعية وتقريب خدماتها من مستحقيها وتطوير جهودها في الإحاطة بالأطفال فاقدي السند أو المهددين بفقدانه.ومن جهته، اعتبر والي المنستير، عيسى موسى في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح مكتب الجمعية بالجهة يمثل إضافة نوعية للمنظومة الاجتماعية بالولاية، باعتباره آلية للإحاطة بالوضعيات الهشة والتدخل المبكر للوقاية من الإهمال والتسرب المدرسي، فضلاً عن مرافقة العائلات ومساعدتها على تجاوز الصعوبات، بما يضمن تنشئة الأطفال في محيط أسري سليم.ودعا الوالي إلى تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية لمساندة الجمعية والتعريف ببرامجها وأنشطتها، بما يضمن وصول خدماتها إلى مستحقيها ويعزز دورها في الإحاطة بالأطفال والعائلات في وضعيات صعبة.