كأس رابطة الأبطال الإفريقية... النادي الإفريقي يستهل مشواره في دور المجموعات بهزيمة ضد مستضيفه الزمالك المصري 1 – 0
متابعة - استهل النادي الإفريقي مشواره في دور المجموعات بـكأس رابطة الأبطال الإفريقية بـهزيمة ضد مستضيفه الزمالك بنتيجة 1 – 0، خلال المباراة التي أُقيمت اليوم السبت بـاستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
ترتيب المجموعة الثانيةوبهذه النتيجة، يحتل النادي الإفريقي المركز الثالث دون رصيد من النقاط، إلى جانب يونغ أفريكانز التنزاني الذي انقاد بدوره إلى الهزيمة أمام ضيفه مولدية الجزائر.
في حين يتقاسم الفريق الجزائري الصدارة مناصفةً مع الزمالك برصيد 3 نقاط لكل منهما.
ولم يقدم ممثل كرة القدم التونسية عموماً ما يشفع له بـالعودة بنقطة على الأقل، في مستهل مشواره بـدور المجموعات لـأمجد مسابقات الأندية الإفريقية، ليجد أبناء باب الجديد أنفسهم مدعوين إلى ضرورة التدارك والتعويض انطلاقاً من الجولة الثانية التي يستقبلون خلالها يانغ أفريكانز التنزاني.
التشكيلة التكتيكيةودخل ماهر الكنزاري المباراة وفياً لـلرسم التكتيكي 4-3-3، بـالحفاظ على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، والتعويل على ثنائي محور الدفاع إسماعيلا سيمبارا وياسين بوعبيد، إلى جانب الظهيرين غيث الزعلوني وحسام بن رمضان.
كما تولّى الثلاثي معتز الزدام وسايدو خان وأسامة الشريمي مقاليد الافتكاك وصنع الهجمات في منطقة وسط الميدان، في حين تشكّل مثلث خط الهجوم من الجناح الأيمن فيليب كينزومبي والجناح الأيسر حمزة الخضراوي، والكاميروني تادوس نكانغ كـرأس حربة.
هدف مبكر للزمالكودون جسّ نبض، دخل الزمالك في صلب الموضوع بشكل مبكر، حين تمكن في الدقيقة 4 من مغالطة مهيب الشامخ الذي حاول في مناسبة أولى التصدي لـرأسية أحمد الشريف، لكن الأنغولي شيكو بانزا اقتنص الكرة وأودعها الشباك.
وكاد الجناح الفلسطيني عدي الدباغ أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 25، لكن تصويبته الساحقة من خارج منطقة الجزاء لامست العارضة، ليعود اللاعب ذاته لـتهديد مرمى الأفارقة عبر تصويبة مرت محاذية لـلمرمى (الدقيقة 34).
وتمكن الزمالك من تسجيل هدف ثانٍ عبر أحمد الشريف، لكن الحكم المغربي جلال جيد أعلن عدم شرعية الهدف الذي كان مسبوقاً بـمخالفة تسلل ضد الهجوم المصري.
لينتهي الفصل الأول من المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً، بـأفضلية على مستوى النتيجة والأداء لـلفريق المصري.
الشوط الثانيوتواصلت متاعب النادي الإفريقي دفاعاً وهجوماً في مفتتح الشوط الثاني، ليتصدى مهيب الشامخ بصعوبة لـتصويبة أحمد الشريف (الدقيقة 57).
وفي ظل الاستحواذ "الزملكاوي" على مجريات المباراة، أجرى مدرب النادي الإفريقي ماهر الكنزاري تعويضاً مزدوجاً قام من خلاله بـتحويرين على خطي وسط الميدان والهجوم، عبر الدفع بـالمالي فرانك ألان كانتي مكان معتز الزدام كـلاعب ارتكاز، والتعويل على صادق قديدة مكان تادوس نكانغ.
ومع مرور الوقت لعب مدرب النادي الإفريقي ورقة المهاجم الشاب ريان الجبالي عوضاً عن حمزة الخضراوي.
وإثر تهديد من صادق قديدة بـتصويبة تصدى لها الحارس المصري، سنحت لـلأفارقة أخطر فرصة في المباراة عبر فيليب كينزومبي الذي صوّب من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد عوض كان بـالمرصاد وتمكن بصعوبة بالغة من إنقاذ مرماه (الدقيقة 77).
وتواصلت المباراة بـإيقاع بطيء ودون فرص تذكر مع استنفاد ماهر الكنزاري رصيده من التغييرات بإقحام المدافع الكاميروني إيبين تيتيغو مكان ياسين بوعبيد، لتنتهي المباراة بـانتصار مصري بـهدف دون مقابل.
تشكيلة الفريقينالنادي الإفريقي: مهيب الشامخ – ياسين بوعبيد (إيبين تيتيغو) – إسماعيلا سامبارا – غيث الزعلوني – حسام بن علي – معتز الزدام (فرانك ألان كانتي) – سايدو خان – أسامة الشريمي – حمزة الخضراوي (ريان الجبالي) – فيليب كينزومبي – تادوس نكانغ (صادق قديدة).
الزمالك: محمد عوض – محمود الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد (أحمد ربيع) – آدم قايد (محمود بن طايق) – عدي الدباغ (إيشو) – شيكو بانزا (جهاد محمود) – أحمد الشريف (حسام أشرف).
ترتيب المجموعة الثانيةوبهذه النتيجة، يحتل النادي الإفريقي المركز الثالث دون رصيد من النقاط، إلى جانب يونغ أفريكانز التنزاني الذي انقاد بدوره إلى الهزيمة أمام ضيفه مولدية الجزائر.
في حين يتقاسم الفريق الجزائري الصدارة مناصفةً مع الزمالك برصيد 3 نقاط لكل منهما.
ولم يقدم ممثل كرة القدم التونسية عموماً ما يشفع له بـالعودة بنقطة على الأقل، في مستهل مشواره بـدور المجموعات لـأمجد مسابقات الأندية الإفريقية، ليجد أبناء باب الجديد أنفسهم مدعوين إلى ضرورة التدارك والتعويض انطلاقاً من الجولة الثانية التي يستقبلون خلالها يانغ أفريكانز التنزاني.
التشكيلة التكتيكيةودخل ماهر الكنزاري المباراة وفياً لـلرسم التكتيكي 4-3-3، بـالحفاظ على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، والتعويل على ثنائي محور الدفاع إسماعيلا سيمبارا وياسين بوعبيد، إلى جانب الظهيرين غيث الزعلوني وحسام بن رمضان.
كما تولّى الثلاثي معتز الزدام وسايدو خان وأسامة الشريمي مقاليد الافتكاك وصنع الهجمات في منطقة وسط الميدان، في حين تشكّل مثلث خط الهجوم من الجناح الأيمن فيليب كينزومبي والجناح الأيسر حمزة الخضراوي، والكاميروني تادوس نكانغ كـرأس حربة.
هدف مبكر للزمالكودون جسّ نبض، دخل الزمالك في صلب الموضوع بشكل مبكر، حين تمكن في الدقيقة 4 من مغالطة مهيب الشامخ الذي حاول في مناسبة أولى التصدي لـرأسية أحمد الشريف، لكن الأنغولي شيكو بانزا اقتنص الكرة وأودعها الشباك.
وكاد الجناح الفلسطيني عدي الدباغ أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 25، لكن تصويبته الساحقة من خارج منطقة الجزاء لامست العارضة، ليعود اللاعب ذاته لـتهديد مرمى الأفارقة عبر تصويبة مرت محاذية لـلمرمى (الدقيقة 34).
وتمكن الزمالك من تسجيل هدف ثانٍ عبر أحمد الشريف، لكن الحكم المغربي جلال جيد أعلن عدم شرعية الهدف الذي كان مسبوقاً بـمخالفة تسلل ضد الهجوم المصري.
لينتهي الفصل الأول من المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً، بـأفضلية على مستوى النتيجة والأداء لـلفريق المصري.
الشوط الثانيوتواصلت متاعب النادي الإفريقي دفاعاً وهجوماً في مفتتح الشوط الثاني، ليتصدى مهيب الشامخ بصعوبة لـتصويبة أحمد الشريف (الدقيقة 57).
وفي ظل الاستحواذ "الزملكاوي" على مجريات المباراة، أجرى مدرب النادي الإفريقي ماهر الكنزاري تعويضاً مزدوجاً قام من خلاله بـتحويرين على خطي وسط الميدان والهجوم، عبر الدفع بـالمالي فرانك ألان كانتي مكان معتز الزدام كـلاعب ارتكاز، والتعويل على صادق قديدة مكان تادوس نكانغ.
ومع مرور الوقت لعب مدرب النادي الإفريقي ورقة المهاجم الشاب ريان الجبالي عوضاً عن حمزة الخضراوي.
وإثر تهديد من صادق قديدة بـتصويبة تصدى لها الحارس المصري، سنحت لـلأفارقة أخطر فرصة في المباراة عبر فيليب كينزومبي الذي صوّب من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد عوض كان بـالمرصاد وتمكن بصعوبة بالغة من إنقاذ مرماه (الدقيقة 77).
وتواصلت المباراة بـإيقاع بطيء ودون فرص تذكر مع استنفاد ماهر الكنزاري رصيده من التغييرات بإقحام المدافع الكاميروني إيبين تيتيغو مكان ياسين بوعبيد، لتنتهي المباراة بـانتصار مصري بـهدف دون مقابل.
تشكيلة الفريقينالنادي الإفريقي: مهيب الشامخ – ياسين بوعبيد (إيبين تيتيغو) – إسماعيلا سامبارا – غيث الزعلوني – حسام بن علي – معتز الزدام (فرانك ألان كانتي) – سايدو خان – أسامة الشريمي – حمزة الخضراوي (ريان الجبالي) – فيليب كينزومبي – تادوس نكانغ (صادق قديدة).
الزمالك: محمد عوض – محمود الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد (أحمد ربيع) – آدم قايد (محمود بن طايق) – عدي الدباغ (إيشو) – شيكو بانزا (جهاد محمود) – أحمد الشريف (حسام أشرف).
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