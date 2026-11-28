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ترتيب المجموعة الثانية



التشكيلة التكتيكية



هدف مبكر للزمالك



الشوط الثاني



تشكيلة الفريقين



استهلمشواره فيبـبـضد مستضيفهبنتيجة، خلالالتي أُقيمت اليومبـلحسابمنوبهذه، يحتل، إلى جانبالذي انقاد بدوره إلىأمام ضيفهفي حين يتقاسممناصفةً معبرصيدلكل منهما.ولم يقدم ممثلعموماً ما يشفع له بـعلى الأقل، في مستهل مشواره بـلـ، ليجد أبناءأنفسهم مدعوين إلى ضرورةانطلاقاً منالتي يستقبلون خلالهاودخلوفياً لـ، بـفي، والتعويل على، إلى جانبكما تولّىمقاليدفي، في حين تشكّلمن، وكـودون، دخلفيبشكل، حين تمكن في الدقيقةمنالذي حاول فيالتصدي لـ، لكناقتنصوأودعهاوكادأن يضاعفعند الدقيقة، لكنمن خارجلامست، ليعودذاته لـعبرمرت محاذية لـ(الدقيقة).وتمكنمن تسجيلعبر، لكنأعلنالذي كان مسبوقاً بـضدلينتهيمنالتي شهدت، بـعلى مستوىلـوتواصلتدفاعاً وهجوماً في مفتتح، ليتصدىبصعوبة لـ(الدقيقة).وفي ظلعلى مجريات، أجرىقام من خلاله بـعلى خطي، عبر الدفع بـمكانكـ، والتعويل علىمكانومع مرورلعبورقةعوضاً عنوإثرمنبـتصدى لها، سنحت لـفيعبرالذي صوّب من خارج، لكنكان بـوتمكن بصعوبة بالغة من(الدقيقة).وتواصلتبـودونمع استنفادرصيده منبإقحاممكان، لتنتهيبـبـ