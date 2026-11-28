رابطة أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يهزّ شباك ويليت الأنغولي بثلاثية مع سيطرة ميدانية
استهل الترجي الرياضي مشواره في دور المجموعات من مسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بـالفوز على نادي ويليت الأنغولي بنتيجة 3 – 0، ضمن مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى للمسابقة التي دارت مساء اليوم السبت بـملعب حمادي العقربي برادس.
ثلاثية الترجيوجاءت ثلاثية الترجي الرياضي بفضل:
- لوكاس ريبيرو (الدقيقة 19) من ضربة جزاء
- يوسف البلايلي (الدقيقة 38)
- شهاب الجبالي (الدقيقة 90+5)
الصدارة والترتيبوانفرد الترجي الرياضي بفضل هذا الانتصار بـالصدارة بـ3 نقاط، في انتظار المباراة الثانية لـذات المجموعة بين بيترو أتلتيكو الأنغولي ونواذيبو الموريتاني المقررة غداً الأحد، بينما يحتل ويليت الأنغولي المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
الجولة الثانيةويواجه فريق باب سويقة بمناسبة الجولة الثانية نواذيبو الموريتاني في نواكشوط الأسبوع القادم، بينما يلاقي ويليت الأنغولي مواطنه بيترو أتلتيكو.
سيطرة ميدانية من البدايةوكان الترجي الرياضي يعي أن المراهنة الجدية على كأس رابطة أبطال إفريقيا والذهاب بعيداً في المسابقة القارية يمرّان حتماً عبر حسن استهلال دور المجموعات بـالفوز كلما كانت الجولة على ملعب حمادي العقربي برادس، وهذا ما سعى إليه فريق باب سويقة بمناسبة مواجهته نادي ويليت الأنغولي، صاحب مفاجأة المسابقة بعد أن تمكن من إزاحة حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي.
ولهذا، أشهر الإسباني بابلو فرانكو ورقة اللعب الهجومي بالتعويل على الثلاثي البلايلي وريبيرو وفراج، بفضل العمل الكبير الذي اضطلع به ثلاثي الوسط المتألف من كاستيو والحاج محمود وكوناتي، علاوة على الظهيرين دراغر والجزائري عليلات الذي ظهر لأول مرة في التشكيلة الترجية لتعويض نضال العيفي المصاب.
فرض السيطرة والهدف الأولوفرض زملاء حمزة الجلاصي سيطرة ميدانية على بداية اللقاء من خلال الضغط المباشر على المنافس الأنغولي، وكاد عماد فراج في الدقيقة 5 أن يفتتح النتيجة بعد تصويبة قوية تصدى لها الحارس إيلبار بينها، قبل أن يتحصل البلايلي على ضربة جزاء في الدقيقة 15 إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء.
ونجح البرازيلي ريبيرو في تحويلها إلى هدف الأسبقية (الدقيقة 19) في المناسبة الثانية بعد أن أهدر المحاولة في الركلة الأولى، إلا أن حكم اللقاء أمر بـإعادة التنفيذ بإشارة من حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) بسبب تعمد حارس ويليت الأنغولي التقدم عن خط المرمى.
الهدف الثانيولم يهدأ الوازع الهجومي لـلترجي الرياضي رغم الأسبقية المبكرة، حيث شكّلت المحاولات خطراً جسيسماً على الدفاع الأنغولي، من ذلك تسديدة الحاج محمود (الدقيقة 25) التي وجدت الحارس بينها في استقبالها.
وكانت تلك إنذاراً جدياً مهّد لـلهدف الثاني لـشيخ الأندية التونسية، بعد إمداد ذكي من الحاج محمود في اتجاه البلايلي الذي صوّب كرة قوية استقرت في شباك ويليت الأنغولي (الدقيقة 38).
وكاد فريق باب سويقة أن ينهي الفترة الأولى بـتقدم عريض بعد إعلان الحكم الموريتاني عمر أرتان عن ضربة جزاء، إثر لمس الكرة من أحد مدافعي الفريق الأنغولي في المنطقة المحرمة، إلا أنه تراجع بعد ذلك بإشارة من حكم تقنية الفيديو المساعد الذي اعتبر اللمس عفوياً.
الشوط الثاني وهدف التثليثوعاود الترجي الرياضي مع مستهل الفترة الثانية من اللعب تهديده لـدفاع ويليت الأنغولي بفضل الجاهزية العالية للبلايلي الذي قاد الخط الأمامي باقتدار، من ذلك التمهيد لعماد فراج (الدقيقة 57) إلا أن تصويبة هذا الأخير جانبت المرمى، كما تصدى الحارس إيلبار بينها لـتصويبة ريبيرو (الدقيقة 60) وتسديدة الجلاصي.
ومن جهته، سعى ويليت الأنغولي إلى رد الفعل من أجل العودة في النتيجة، إلا أن التكتل الدفاعي لـلأحمر والأصفر حال دون بلوغ مرمى بن سعيد الذي استأسد في التصدي لـمحاولة جيلبرتو (الدقيقة 87) الخطيرة، كما ارتطمت كرة جولينهو (الدقيقة 90) بـالعارضة الأفقية.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية، تمكن البديل شهاب الجبالي من تثليث النتيجة (الدقيقة 90+5) ليمضي الترجي الرياضي على أولى أوراق الاعتماد في رابطة أبطال إفريقيا، عبر فوز يكتسي أهمية معنوية بالغة في انتظار بقية المشوار.
التشكيلتانواعتمد الإسباني بابلو فرانكو، مدرب الترجي الرياضي، على التشكيلة التالية: البشير بن سعيد – محمد دراغر – حمزة الجلاصي – رائد الشيخاوي – آدم عليلات (محمد بن علي 66) – كاستيو – محمد الحاج محمود (حمزة رفيعة 75) – عبد الرحمان كوناتي (معز الحاج علي 75) – لوكاس ريبيرو (شهاب الجبالي 89) – يوسف البلايلي (أشرف الجبري 89) – عماد فراج.
ومن جانبه، جاءت تشكيلة ويليت الأنغولي على النحو الآتي: إيلبار بينها – كارانغا – ويوي – جينيو جوانو – كانجي – جوندرسون (ميول 46) – بيتو (منوتيرو 46) – كانجي – جيلبرتو – مابولولو (جولينهو 76) – جاماه (نينغي 46).
ثلاثية الترجيوجاءت ثلاثية الترجي الرياضي بفضل:
- لوكاس ريبيرو (الدقيقة 19) من ضربة جزاء
- يوسف البلايلي (الدقيقة 38)
- شهاب الجبالي (الدقيقة 90+5)
الصدارة والترتيبوانفرد الترجي الرياضي بفضل هذا الانتصار بـالصدارة بـ3 نقاط، في انتظار المباراة الثانية لـذات المجموعة بين بيترو أتلتيكو الأنغولي ونواذيبو الموريتاني المقررة غداً الأحد، بينما يحتل ويليت الأنغولي المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
الجولة الثانيةويواجه فريق باب سويقة بمناسبة الجولة الثانية نواذيبو الموريتاني في نواكشوط الأسبوع القادم، بينما يلاقي ويليت الأنغولي مواطنه بيترو أتلتيكو.
سيطرة ميدانية من البدايةوكان الترجي الرياضي يعي أن المراهنة الجدية على كأس رابطة أبطال إفريقيا والذهاب بعيداً في المسابقة القارية يمرّان حتماً عبر حسن استهلال دور المجموعات بـالفوز كلما كانت الجولة على ملعب حمادي العقربي برادس، وهذا ما سعى إليه فريق باب سويقة بمناسبة مواجهته نادي ويليت الأنغولي، صاحب مفاجأة المسابقة بعد أن تمكن من إزاحة حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي.
ولهذا، أشهر الإسباني بابلو فرانكو ورقة اللعب الهجومي بالتعويل على الثلاثي البلايلي وريبيرو وفراج، بفضل العمل الكبير الذي اضطلع به ثلاثي الوسط المتألف من كاستيو والحاج محمود وكوناتي، علاوة على الظهيرين دراغر والجزائري عليلات الذي ظهر لأول مرة في التشكيلة الترجية لتعويض نضال العيفي المصاب.
فرض السيطرة والهدف الأولوفرض زملاء حمزة الجلاصي سيطرة ميدانية على بداية اللقاء من خلال الضغط المباشر على المنافس الأنغولي، وكاد عماد فراج في الدقيقة 5 أن يفتتح النتيجة بعد تصويبة قوية تصدى لها الحارس إيلبار بينها، قبل أن يتحصل البلايلي على ضربة جزاء في الدقيقة 15 إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء.
ونجح البرازيلي ريبيرو في تحويلها إلى هدف الأسبقية (الدقيقة 19) في المناسبة الثانية بعد أن أهدر المحاولة في الركلة الأولى، إلا أن حكم اللقاء أمر بـإعادة التنفيذ بإشارة من حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) بسبب تعمد حارس ويليت الأنغولي التقدم عن خط المرمى.
الهدف الثانيولم يهدأ الوازع الهجومي لـلترجي الرياضي رغم الأسبقية المبكرة، حيث شكّلت المحاولات خطراً جسيسماً على الدفاع الأنغولي، من ذلك تسديدة الحاج محمود (الدقيقة 25) التي وجدت الحارس بينها في استقبالها.
وكانت تلك إنذاراً جدياً مهّد لـلهدف الثاني لـشيخ الأندية التونسية، بعد إمداد ذكي من الحاج محمود في اتجاه البلايلي الذي صوّب كرة قوية استقرت في شباك ويليت الأنغولي (الدقيقة 38).
وكاد فريق باب سويقة أن ينهي الفترة الأولى بـتقدم عريض بعد إعلان الحكم الموريتاني عمر أرتان عن ضربة جزاء، إثر لمس الكرة من أحد مدافعي الفريق الأنغولي في المنطقة المحرمة، إلا أنه تراجع بعد ذلك بإشارة من حكم تقنية الفيديو المساعد الذي اعتبر اللمس عفوياً.
الشوط الثاني وهدف التثليثوعاود الترجي الرياضي مع مستهل الفترة الثانية من اللعب تهديده لـدفاع ويليت الأنغولي بفضل الجاهزية العالية للبلايلي الذي قاد الخط الأمامي باقتدار، من ذلك التمهيد لعماد فراج (الدقيقة 57) إلا أن تصويبة هذا الأخير جانبت المرمى، كما تصدى الحارس إيلبار بينها لـتصويبة ريبيرو (الدقيقة 60) وتسديدة الجلاصي.
ومن جهته، سعى ويليت الأنغولي إلى رد الفعل من أجل العودة في النتيجة، إلا أن التكتل الدفاعي لـلأحمر والأصفر حال دون بلوغ مرمى بن سعيد الذي استأسد في التصدي لـمحاولة جيلبرتو (الدقيقة 87) الخطيرة، كما ارتطمت كرة جولينهو (الدقيقة 90) بـالعارضة الأفقية.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية، تمكن البديل شهاب الجبالي من تثليث النتيجة (الدقيقة 90+5) ليمضي الترجي الرياضي على أولى أوراق الاعتماد في رابطة أبطال إفريقيا، عبر فوز يكتسي أهمية معنوية بالغة في انتظار بقية المشوار.
التشكيلتانواعتمد الإسباني بابلو فرانكو، مدرب الترجي الرياضي، على التشكيلة التالية: البشير بن سعيد – محمد دراغر – حمزة الجلاصي – رائد الشيخاوي – آدم عليلات (محمد بن علي 66) – كاستيو – محمد الحاج محمود (حمزة رفيعة 75) – عبد الرحمان كوناتي (معز الحاج علي 75) – لوكاس ريبيرو (شهاب الجبالي 89) – يوسف البلايلي (أشرف الجبري 89) – عماد فراج.
ومن جانبه، جاءت تشكيلة ويليت الأنغولي على النحو الآتي: إيلبار بينها – كارانغا – ويوي – جينيو جوانو – كانجي – جوندرسون (ميول 46) – بيتو (منوتيرو 46) – كانجي – جيلبرتو – مابولولو (جولينهو 76) – جاماه (نينغي 46).
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