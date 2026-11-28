ثلاثية الترجي



الصدارة والترتيب



الجولة الثانية



سيطرة ميدانية من البداية



فرض السيطرة والهدف الأول



الهدف الثاني



الشوط الثاني وهدف التثليث



التشكيلتان



استهلمشواره فيمن مسابقةلكرة القدم بـعلىبنتيجة، ضمن مباراةمن منافساتللمسابقة التي دارت مساء اليومبـوجاءتبفضل:(الدقيقة) من(الدقيقة(الدقيقةوانفردبفضل هذابـبـ، في انتظارلـبينالمقررة غداً، بينما يحتلدون رصيد منويواجهبمناسبةفيالأسبوع القادم، بينما يلاقيمواطنهوكانيعي أنعلىوالذهاب بعيداً في المسابقة القارية يمرّان حتماً عبربـكلما كانتعلى، وهذا ما سعى إليهبمناسبة مواجهته، صاحببعد أن تمكن منولهذا، أشهرورقةبالتعويل على، بفضلالذي اضطلع بهالمتألف من، علاوة علىالذي ظهر لأول مرة فيلتعويضوفرض زملاءعلىمن خلالعلى، وكادفي الدقيقةأن يفتتحبعدتصدى لها، قبل أن يتحصلعلىفي الدقيقةإثرداخلونجحفي تحويلها إلى(الدقيقة) فيبعد أن أهدرفي، إلا أنأمر بـبإشارة منبسببالتقدم عنولم يهدألـرغم، حيث شكّلتخطراً جسيسماً على، من ذلك(الدقيقة) التي وجدتفي استقبالها.وكانت تلكمهّد لـلـ، بعدمنفي اتجاهالذي صوّباستقرت في(الدقيقة).وكادأن ينهيبـبعد إعلانعن، إثرمن أحدفي، إلا أنهبعد ذلك بإشارة منالذي اعتبروعاودمع مستهلمنتهديده لـبفضلالذي قادباقتدار، من ذلك(الدقيقة) إلا أنهذا الأخير جانبت، كما تصدىلـ(الدقيقة) وومن جهته، سعىإلىمن أجلفي، إلا أنلـحال دون بلوغالذيفي التصدي لـ(الدقيقة) الخطيرة، كما ارتطمت(الدقيقة) بـوفي الوقت الذي كانت فيهتسير نحو، تمكنمن(الدقيقة) ليمضيعلى أولىفي، عبريكتسيفي انتظار بقيةواعتمد، علىالتالية:ومن جانبه، جاءتعلى النحو الآتي: