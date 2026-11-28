بطولة النخبة لكرة اليد – الجولة الحادية عشرة: النتائج والترتيب
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة النخبة لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:
نتائج الجولة- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – النادي الأفريقي: 21 – 21
- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت: 25 – 19
- قاعة المكنين – الساعة 15:00: سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار: 25 – 26
- قاعة رشاد خوجة بالمهدية: مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال: 31 – 30
- قاعة الهادي خفشة بالمنزه: المنزه الرياضي – نسر طبلبة: 33 – 30
- قاعة منزل تميم: الاتحاد التميمي – جمعية الحمامات: 28 – 37
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 33 | 11 |
| نادي ساقية الزيت | 26 | 11 |
| النجم الساحلي | 26 | 11 |
| بعث بني خيار | 26 | 11 |
| النادي الأفريقي | 25 | 11 |
| جمعية الحمامات | 23 | 11 |
| سبورتينغ المكنين | 21 | 11 |
| مكارم المهدية | 21 | 11 |
| نادي كرة اليد بجمال | 20 | 11 |
| المنزه الرياضي | 17 | 11 |
| نسر طبلبة | 15 | 11 |
| الاتحاد التميمي | 11 | 11 |
ويعتلي الترجي الرياضي صدارة الترتيب بـ33 نقطة من 11 لقاءً، بعد فوزه على نادي ساقية الزيت بنتيجة 25 – 19 في قمة الجولة، فيما يتقاسم نادي ساقية الزيت والنجم الساحلي وبعث بني خيار المركز الثاني بـ26 نقطة لكل فريق من 11 مباراة.
نتائج الجولة- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – النادي الأفريقي: 21 – 21
- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت: 25 – 19
- قاعة المكنين – الساعة 15:00: سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار: 25 – 26
- قاعة رشاد خوجة بالمهدية: مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال: 31 – 30
- قاعة الهادي خفشة بالمنزه: المنزه الرياضي – نسر طبلبة: 33 – 30
- قاعة منزل تميم: الاتحاد التميمي – جمعية الحمامات: 28 – 37
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 33 | 11 |
| نادي ساقية الزيت | 26 | 11 |
| النجم الساحلي | 26 | 11 |
| بعث بني خيار | 26 | 11 |
| النادي الأفريقي | 25 | 11 |
| جمعية الحمامات | 23 | 11 |
| سبورتينغ المكنين | 21 | 11 |
| مكارم المهدية | 21 | 11 |
| نادي كرة اليد بجمال | 20 | 11 |
| المنزه الرياضي | 17 | 11 |
| نسر طبلبة | 15 | 11 |
| الاتحاد التميمي | 11 | 11 |
ويعتلي الترجي الرياضي صدارة الترتيب بـ33 نقطة من 11 لقاءً، بعد فوزه على نادي ساقية الزيت بنتيجة 25 – 19 في قمة الجولة، فيما يتقاسم نادي ساقية الزيت والنجم الساحلي وبعث بني خيار المركز الثاني بـ26 نقطة لكل فريق من 11 مباراة.
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