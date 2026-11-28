نتائج الجولة



الترتيب



دارت اليوممبارياتمن، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:: النجم الساحلي – النادي الأفريقي:: الترجي الرياضي – نادي ساقية الزيت:: سبورتينغ المكنين – بعث بني خيار:: مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال:: المنزه الرياضي – نسر طبلبة:: الاتحاد التميمي – جمعية الحمامات:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويعتليصدارةبـمن، بعد فوزه علىبنتيجةفي قمة الجولة، فيما يتقاسمالمركز الثاني بـلكل فريق من